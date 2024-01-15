필립스 헤드폰 앱. 설정 및 컨트롤 사용자 정의

헤드폰을 끄는 것을 잊어 버린 적이 있습니까? 보조 앱에 타이머를 설정하면 헤드폰의 전원이 자동으로 꺼집니다. 또한 이 앱을 통해 연결된 기기를 관리하거나 적응형 노이즈 캔슬링 기능을 끄고 직접 볼륨을 조절할 수 있습니다. 또한 사전 설정된 다양한 사운드 스타일이 있습니다. 팟캐스트에서 이상적인 음성으로 들을 수 있습니다!