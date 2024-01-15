TAH7508WT/97
자유로운 몰입
업무부터 휴식까지 무선 노이즈 캔슬링 헤드폰으로 매끄럽게! 적응형 노이즈 캔슬링과 편안한 over-ear 착용감으로 몰입감을 유지합니다. 풍부하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있으며 게임과 영화를 위한 저지연 설정이 있습니다.모든 혜택 보기
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
둥근 이어컵 마운트와 세련된 프레임으로 over-ear 헤드폰이 독특한 스타일로 연출됩니다. 메모리 폼 이어컵 쿠션은 장시간 청취 중에도 편안함을 유지하며, 이어컵을 평평하게 접어 안쪽으로 돌려서 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.
40mm 드라이버의 풍부한 사운드와 over-ear 착용으로 적정 수준의 소음이 차단됩니다. 볼륨을 높이지 않고도 좋아하는 베이스라인의 성능을 최대한 활용하려면 다기능 버튼이나 필립스 헤드폰 앱으로 다이나믹 중저음을 활성화하면 됩니다.
노이즈 캔슬링 기능을 켜도 하루 종일 잘 청취할 수 있습니다. USB-C를 통해 완전히 충전하는 데는 2시간밖에 걸리지 않으며, 15분만 고속 충전하면 3시간을 사용할 수 있습니다. 또한 USB-C 케이블을 사용하는 경우, USB-C 포트가 있는 모든 스마트 기기에 연결할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
헤드폰을 끄는 것을 잊어 버린 적이 있습니까? 보조 앱에 타이머를 설정하면 헤드폰의 전원이 자동으로 꺼집니다. 또한 이 앱을 통해 연결된 기기를 관리하거나 적응형 노이즈 캔슬링 기능을 끄고 직접 볼륨을 조절할 수 있습니다. 또한 사전 설정된 다양한 사운드 스타일이 있습니다. 팟캐스트에서 이상적인 음성으로 들을 수 있습니다!
음악에서 팟캐스트에 이르기까지, 이 무선 헤드폰은 좋아하는 소리를 최대한 활용합니다! 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버의 풍부한 중저음으로 따뜻하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있습니다.
