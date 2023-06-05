소리를 선명하게 들을 수 있습니다

소리를 완벽하게 들을 수 있습니다. 이 True Wireless 헤드폰은 13mm 드라이버를 사용하여 풍부한 사운드와 강력한 저음을 제공하며 선명한 통화 품질을 위해 AI 마이크가 사용됩니다. IPX4 방수 및 방한 기능이 있으며 15시간 재생이 가능한 포켓 크기의 충전 케이스를 갖추고 있습니다.