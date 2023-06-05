소리를 선명하게 들을 수 있습니다
소리를 완벽하게 들을 수 있습니다. 이 True Wireless 헤드폰은 13mm 드라이버를 사용하여 풍부한 사운드와 강력한 저음을 제공하며 선명한 통화 품질을 위해 AI 마이크가 사용됩니다. IPX4 방수 및 방한 기능이 있으며 15시간 재생이 가능한 포켓 크기의 충전 케이스를 갖추고 있습니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
소리를 선명하게 들을 수 있습니다
- 선명한 통화 품질
- 강력한 저음을 위한 13mm 드라이버
- 인체공학적 디자인으로 편안한 착용감
- IPX4 방수/방한
매력적인 사운드와 강력한 저음을 위한 맞춤형 13mm 드라이버
소리가 가진 원래의 소리를 들으세요. 맞춤형 디자인과 13mm의 다이나믹 드라이버로 진정한 청취 경험을 선사합니다. 드라이버의 강력한 출력이 다이나믹과 저음을 강화하여 어떤 비트도 놓치지 않게 합니다.
걱정할 필요 없습니다. 충전 케이스를 사용하여 최대 15시간의 재생이 가능합니다.
원하는 만큼 오래 사용해도 문제없습니다. 편리한 포켓 크기의 충전 케이스로 5시간 재생 및 추가 10시간 사용이 가능합니다.
선명한 통화 품질을 위한 AI 마이크
주변 소리에 방해받지 마세요. 이 헤드폰은 고급 AI 알고리즘을 사용하여 원치 않는 소음을 걸러내고 선명한 통화 품질을 보장하는 AI 마이크를 갖추고 있습니다. 통화 마다 서로의 목소리를 선명하게 들을 수 있습니다.
하루 종일 편안하게 착용할 수 있도록 인체공학적으로 디자인된 이어버드
귀에 꼭 맞는 편안한 이어버드는 외부 소음을 완벽하게 차단해 줍니다. 어떤 비트와 말도 놓치지 마세요! 3가지 크기의 부드럽고 교체 가능한 실리콘 이어팁 커버로 진정한 편안함을 느껴보세요.
IPX4 방수 및 방한
IPX4 등급 및 강력한 13mm 드라이버로 어떤 날씨에서도 뛰어난 사운드를 즐길 수 있습니다! 방수 기능이 탑재된 헤드폰으로 약한 비나 땀에도 문제없으며, 소나기가 와도 걱정없습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20,000Hz
- 스피커 직경
-
13mm
- 임피던스
-
16Ω
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
98.2dB(1kHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.3
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
26.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
22.2
cm
- 총 중량
-
2.972
kg
- 높이
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13403 1
- 순 중량
-
1.488
kg
- 용기 중량
-
1.484
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- TWS용 모노 모드
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
내부 상자
- 길이
-
12
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.5
cm
- 높이
-
11.8
cm
- 순 중량
-
0.186
kg
- 총 중량
-
0.332
kg
- 용기 중량
-
0.146
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13403 8
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
5 + 10
시간
- 통화 시간
-
5시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
6.5
g
- 배터리 용량(케이스)
-
250
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
30
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
11.8
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
3.7
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 13403 4
- 총 중량
-
0.098
kg
- 순 중량
-
0.062
kg
- 용기 중량
-
0.036
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(200mm)
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
오픈 핏
-
통신
- 통화용 마이크
-
an AI mic
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
3.11 x 5.95 x 3.20
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.85 x 2.97 x 2.02
cm
- 총 중량
-
0.037
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.