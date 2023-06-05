검색어

  • 소리를 선명하게 들을 수 있습니다 소리를 선명하게 들을 수 있습니다 소리를 선명하게 들을 수 있습니다

    True Wireless 헤드폰

    TAT1138BK/97

    소리를 선명하게 들을 수 있습니다

    소리를 완벽하게 들을 수 있습니다. 이 True Wireless 헤드폰은 13mm 드라이버를 사용하여 풍부한 사운드와 강력한 저음을 제공하며 선명한 통화 품질을 위해 AI 마이크가 사용됩니다. IPX4 방수 및 방한 기능이 있으며 15시간 재생이 가능한 포켓 크기의 충전 케이스를 갖추고 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이용 가능:

    True Wireless 헤드폰

    유사 제품

    모두 보기 진정한 무선 헤드폰

    소리를 선명하게 들을 수 있습니다

    • 선명한 통화 품질
    • 강력한 저음을 위한 13mm 드라이버
    • 인체공학적 디자인으로 편안한 착용감
    • IPX4 방수/방한

    매력적인 사운드와 강력한 저음을 위한 맞춤형 13mm 드라이버

    소리가 가진 원래의 소리를 들으세요. 맞춤형 디자인과 13mm의 다이나믹 드라이버로 진정한 청취 경험을 선사합니다. 드라이버의 강력한 출력이 다이나믹과 저음을 강화하여 어떤 비트도 놓치지 않게 합니다.

    걱정할 필요 없습니다. 충전 케이스를 사용하여 최대 15시간의 재생이 가능합니다.

    원하는 만큼 오래 사용해도 문제없습니다. 편리한 포켓 크기의 충전 케이스로 5시간 재생 및 추가 10시간 사용이 가능합니다.

    선명한 통화 품질을 위한 AI 마이크

    주변 소리에 방해받지 마세요. 이 헤드폰은 고급 AI 알고리즘을 사용하여 원치 않는 소음을 걸러내고 선명한 통화 품질을 보장하는 AI 마이크를 갖추고 있습니다. 통화 마다 서로의 목소리를 선명하게 들을 수 있습니다.

    하루 종일 편안하게 착용할 수 있도록 인체공학적으로 디자인된 이어버드

    귀에 꼭 맞는 편안한 이어버드는 외부 소음을 완벽하게 차단해 줍니다. 어떤 비트와 말도 놓치지 마세요! 3가지 크기의 부드럽고 교체 가능한 실리콘 이어팁 커버로 진정한 편안함을 느껴보세요.

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급 및 강력한 13mm 드라이버로 어떤 날씨에서도 뛰어난 사운드를 즐길 수 있습니다! 방수 기능이 탑재된 헤드폰으로 약한 비나 땀에도 문제없으며, 소나기가 와도 걱정없습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20,000Hz
      스피커 직경
      13mm
      임피던스
      16Ω
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      98.2dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.3
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      지원 코덱
      SBC
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      26.5  cm
      소비자 패키지 수
      24
      22.2  cm
      총 중량
      2.972  kg
      높이
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13403 1
      순 중량
      1.488  kg
      용기 중량
      1.484  kg

    • 편의성

      방수
      IPX4
      TWS용 모노 모드
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      12  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.5  cm
      높이
      11.8  cm
      순 중량
      0.186  kg
      총 중량
      0.332  kg
      용기 중량
      0.146  kg
      GTIN
      2 48 95229 13403 8

    • 소비전력

      충전식
      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      5 + 10  시간
      통화 시간
      5시간
      충전 시간
      2  시간
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      6.5  g
      배터리 용량(케이스)
      250  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      30  mAh

    • 포장 크기

      높이
      11.8  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.5  cm
      깊이
      3.7  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 13403 4
      총 중량
      0.098  kg
      순 중량
      0.062  kg
      용기 중량
      0.036  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블(200mm)

    • 디자인

      색상
      블랙
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      오픈 핏

    • 통신

      통화용 마이크
      an AI mic

    • 규격

      충전 케이스 규격(WxDxH)
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      이어버드 규격(WxDxH)
      1.85 x 2.97 x 2.02  cm
      총 중량
      0.037  kg

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      매뉴얼
      음성 지원 도움

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.