음악을 감상하세요
인생에서 가장 좋은 것은 단순합니다. 헤드폰을 끼고 음악을 켠 다음 밖으로 나가세요! 뛰어난 사운드, 다이나믹한 중저음, 포켓 크기의 충전 케이스를 갖춘 이 편안한 초소형 무선 이어버드는 밤낮으로 사용할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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음악을 감상하세요
- 소형 버드. 놀라운 가치
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
- 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
- 선명한 통화 품질
풍성한 저음을 선호하는 사용자를 위한 작고 편안한 이어버드
이 진정한 무선 이어버드는 작지만 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드를 탭하여 다이나믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음을 마음껏 즐길 수 있습니다.
선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
안정적인 Bluetooth 연결
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공합니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
슬림형 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣을 수 있으므로 사용하지 않을 때 이어버드를 보관하고 충전할 수 있습니다. 모노 모드는 한 쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있음을 의미합니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
케이스로 최대 18시간 재생 가능
완전히 충전하면 6시간, 케이스는 12시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 15분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
편안한 착용감과 편리한 On-Ear 터치 컨트롤
이어팁이 귀에 부드럽고 단단하게 고정되며, 교체 가능한 실리콘 이어팁 커버는 완벽한 착용감을 선사합니다. 이어버드의 터치 컨트롤을 사용하면 모든 기능(다이나믹한 중저음 부스트 기능, 음악 재생 제어, 통화 등)을 간편하게 제어할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 10mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
97dB(-10dbfs 1KHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.3
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
24.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
21.8
cm
- 총 중량
-
2.355
kg
- 높이
-
19.8
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13995 1
- 순 중량
-
1.2
kg
- 용기 중량
-
1.155
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- TWS용 모노 모드
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
-
내부 상자
- 길이
-
11.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10
cm
- 높이
-
8.5
cm
- 순 중량
-
0.15
kg
- 총 중량
-
0.258
kg
- 용기 중량
-
0.108
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13995 8
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
6 + 12
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
7.5
g
- 배터리 용량(케이스)
-
300
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
40
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
9.3
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9
cm
- 깊이
-
3.2
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 13995 4
- 총 중량
-
0.069
kg
- 순 중량
-
0.05
kg
- 용기 중량
-
0.019
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(200mm)
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
1 mic
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
5.80 x 3.59 x 2.52
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
2.23 x 1.79 x 2.19
cm
- 총 중량
-
0.03
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
예
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
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