필립스 헤드폰 앱. 이어버드 맞춤화

사용자 지정 가능한 이어버드 터치 컨트롤 외에도 필립스 컴패니언 앱을 통해 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 앱 안의 이퀄라이저를 사용하여 사운드를 미세 조정할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 연결된 장치를 관리하고 이어버드의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.