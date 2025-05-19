TAT2000WT/97
일상에 꼭 필요한 이어버드
일상 생활에 쓰고 계시는 이어버드를 꿈에 그리던 듯한 착용감과 뛰어난 음질을 자랑하는 소형 무선 이어버드로 업그레이드하세요. 포켓 크기의 충전 케이스가 제공되며, 최대 32시간 재생이 가능하고 통화 음질이 더욱 선명해집니다.모든 혜택 보기
당사의 완전 무선 이어버드는 작지만 6mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 이어버드 컨트롤을 통해 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.
완전히 충전하면 7시간, 케이스는 25시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 10분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있고, 모노 모드에서는 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
통화 중에는 4가지 마이크 설정과 노이즈 감소 알고리즘이 결합되어 음성만 선별하여 들려주고 배경 소음은 줄여줍니다. 분주한 카페에서도 자신의 음성을 선명하게 들을 수 있고 통화 상대방에게는 사용자 주변의 대화 소리 등 다른 소음이 들리지 않습니다!
블루투스 5.4는 더욱 안정적인 연결을 통해 불균일한 사운드 없이 끊김 없는 스트리밍을 제공합니다. 블루투스 장치 2개를 동시에 연결하고 필립스 헤드폰 앱을 통해 연결된 장치를 관리할 수 있습니다. Android 사용자는 Google Fast Pair를, Windows 사용자는 Microsoft Swift Pair를 사용할 수 있습니다.
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
이어팁이 귀에 부드럽고 단단하게 고정되며, 교체 가능한 실리콘 이어팁 커버는 완벽한 착용감을 선사합니다. 이어버드의 터치 컨트롤을 사용하면 간편하게 조작할 수 있으며, 필립스 헤드폰 컴패니언 앱을 통해 컨트롤 설정 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.
사용자 지정 가능한 이어버드 터치 컨트롤 외에도 필립스 컴패니언 앱을 통해 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 앱 안의 이퀄라이저를 사용하여 사운드를 미세 조정할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 연결된 장치를 관리하고 이어버드의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 이어버드는 RCS 인증을 받은 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 플라스틱 프리 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
액세서리
디자인
통신
규격
음성 지원
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