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2000 seriesTrue 무선 헤드폰

TAT2000BL/97

이용 가능

블랙
블랙
블루
블루
핑크
핑크
화이트
화이트

일상에 꼭 필요한 이어버드

일상 생활에 쓰고 계시는 이어버드를 꿈에 그리던 듯한 착용감과 뛰어난 음질을 자랑하는 소형 무선 이어버드로 업그레이드하세요. 포켓 크기의 충전 케이스가 제공되며, 최대 32시간 재생이 가능하고 통화 음질이 더욱 선명해집니다.

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일상에 꼭 필요한 이어버드

  • 소형 버드. 놀라운 가치

  • 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음

  • 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스

  • 4-마이크 기술

다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

당사의 완전 무선 이어버드는 작지만 6mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 이어버드 컨트롤을 통해 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.

최대 32시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.

최대 32시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.

완전히 충전하면 7시간, 케이스는 25시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 10분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있고, 모노 모드에서는 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.

4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질

4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질

통화 중에는 4가지 마이크 설정과 노이즈 감소 알고리즘이 결합되어 음성만 선별하여 들려주고 배경 소음은 줄여줍니다. 분주한 카페에서도 자신의 음성을 선명하게 들을 수 있고 통화 상대방에게는 사용자 주변의 대화 소리 등 다른 소음이 들리지 않습니다!

기술 사양

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