소형 버드. 놀라운 가치
자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
4-마이크 기술
당사의 완전 무선 이어버드는 작지만 6mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 이어버드 컨트롤을 통해 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.
완전히 충전하면 7시간, 케이스는 25시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 10분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있고, 모노 모드에서는 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
통화 중에는 4가지 마이크 설정과 노이즈 감소 알고리즘이 결합되어 음성만 선별하여 들려주고 배경 소음은 줄여줍니다. 분주한 카페에서도 자신의 음성을 선명하게 들을 수 있고 통화 상대방에게는 사용자 주변의 대화 소리 등 다른 소음이 들리지 않습니다!
리뷰