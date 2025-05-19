최대 32시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.

완전히 충전하면 7시간, 케이스는 25시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 10분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있고, 모노 모드에서는 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.