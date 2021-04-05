True Wireless 헤드폰
언제든 휴대할 수 있는 스타일
슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 무선 헤드폰과 충전 케이스가 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능은 물론 안정적인 착용감과 최대 18시간 동안의 탁월한 사운드를 선사합니다. 모든 혜택 보기
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언제든 휴대할 수 있는 스타일
- 편안한 착용감의 이어버드
- 초소형 충전 케이스
- IPX4 방수
- 최대 18시간의 재생 시간
IPX4 방수 및 방한
IPX4 등급 및 강력한 6mm 드라이버를 갖춘 이 헤드폰은 어떤 날씨 속에서도 탁월한 사운드를 감상할 수 있도록 합니다. 완전 방수 기능으로 땀에 대한 걱정이 없고, 비에 젖을 염려를 할 필요가 없습니다.
최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스
주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한 번의 충전으로 최대 6시간 재생이 가능하며 완전히 충전된 케이스로 12시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는데는 USB-C 기준 2시간이 소요됩니다.
하나의 이어버드를 사용하여 통화. 모노 모드
통화량이 많으신가요? 한쪽 이어버드를 사용하여 통화하는 동안에 다른 쪽 이어버드를 충전하면 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드로 할당되므로, 현재 이어버드의 배터리 잔량이 낮아지면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.
안정적이고 편안한 착용감
부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어버드의 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다. '하키 스틱' 폼 팩터로 이어버드가 단단히 고정됩니다.
통합 제어. 내장형 마이크. 간편한 페어링
이어버드 컨트롤을 통해 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 볼륨을 조절할 수 있으며, 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켤 수 있습니다. Bluetooth를 켜면 즉시 헤드폰이 페어링됩니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
6mm
- 임피던스
-
16Ω
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
101dB(1KHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- Bluetooth 버전
-
5.0
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
33.8
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
27.8
cm
- 총 중량
-
4.279
kg
- 높이
-
25
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11740 9
- 순 중량
-
1.392
kg
- 용기 중량
-
2.887
kg
-
편의성
- 자동 전원 꺼짐
-
예
- 방수
-
IPX4
- TWS용 모노 모드
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
내부 상자
- 길이
-
16
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
13
cm
- 높이
-
11
cm
- 순 중량
-
0.174
kg
- 총 중량
-
0.479
kg
- 용기 중량
-
0.305
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11740 6
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
6 +12
시간
- 통화 시간
-
6시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
10.5
g
- 배터리 용량(케이스)
-
350
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
55
mAh
- 배터리 수명 대기 시간
-
200 hr
-
포장 크기
- 높이
-
17.2
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11740 2
- 총 중량
-
0.13
kg
- 순 중량
-
0.058
kg
- 용기 중량
-
0.072
kg
-
제품 규격
- 높이
-
4.57
cm
- 폭
-
5.7
cm
- 깊이
-
3.1
cm
- 중량
-
0.037
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(500mm)
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 착용 스타일
-
이어폰형
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 mics
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20180 4
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
예
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
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