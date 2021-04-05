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    True Wireless 헤드폰

    TAT2206BK/00

    언제든 휴대할 수 있는 스타일

    슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 무선 헤드폰과 충전 케이스가 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능은 물론 안정적인 착용감과 최대 18시간 동안의 탁월한 사운드를 선사합니다.

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    True Wireless 헤드폰

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    모두 보기 이어폰 - 이어버드 헤드폰

    언제든 휴대할 수 있는 스타일

    • 편안한 착용감의 이어버드
    • 초소형 충전 케이스
    • IPX4 방수
    • 최대 18시간의 재생 시간
    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급 및 강력한 6mm 드라이버를 갖춘 이 헤드폰은 어떤 날씨 속에서도 탁월한 사운드를 감상할 수 있도록 합니다. 완전 방수 기능으로 땀에 대한 걱정이 없고, 비에 젖을 염려를 할 필요가 없습니다.

    최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스

    최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스

    주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한 번의 충전으로 최대 6시간 재생이 가능하며 완전히 충전된 케이스로 12시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는데는 USB-C 기준 2시간이 소요됩니다.

    하나의 이어버드를 사용하여 통화. 모노 모드

    하나의 이어버드를 사용하여 통화. 모노 모드

    통화량이 많으신가요? 한쪽 이어버드를 사용하여 통화하는 동안에 다른 쪽 이어버드를 충전하면 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드로 할당되므로, 현재 이어버드의 배터리 잔량이 낮아지면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.

    안정적이고 편안한 착용감

    부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어버드의 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다. '하키 스틱' 폼 팩터로 이어버드가 단단히 고정됩니다.

    통합 제어. 내장형 마이크. 간편한 페어링

    이어버드 컨트롤을 통해 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 볼륨을 조절할 수 있으며, 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켤 수 있습니다. Bluetooth를 켜면 즉시 헤드폰이 페어링됩니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20~20,000Hz
      스피커 직경
      6mm
      임피던스
      16Ω
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      101dB(1KHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.0
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      지원 코덱
      SBC
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      33.8  cm
      소비자 패키지 수
      24
      27.8  cm
      총 중량
      4.279  kg
      높이
      25  cm
      GTIN
      1 48 95229 11740 9
      순 중량
      1.392  kg
      용기 중량
      2.887  kg

    • 편의성

      자동 전원 꺼짐
      방수
      IPX4
      TWS용 모노 모드
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      16  cm
      소비자 패키지 수
      3
      13  cm
      높이
      11  cm
      순 중량
      0.174  kg
      총 중량
      0.479  kg
      용기 중량
      0.305  kg
      GTIN
      2 48 95229 11740 6

    • 소비전력

      충전식
      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      6 +12  시간
      통화 시간
      6시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 1 hr
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      10.5  g
      배터리 용량(케이스)
      350  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      55  mAh
      배터리 수명 대기 시간
      200 hr

    • 포장 크기

      높이
      17.2  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.5  cm
      깊이
      4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11740 2
      총 중량
      0.13  kg
      순 중량
      0.058  kg
      용기 중량
      0.072  kg

    • 제품 규격

      높이
      4.57  cm
      5.7  cm
      깊이
      3.1  cm
      중량
      0.037  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      이어 팁
      3쌍(S, M, L)
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블(500mm)

    • 디자인

      색상
      블랙
      착용 스타일
      이어폰형
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    • 통신

      통화용 마이크
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20180 4

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      음성 지원 활성화
      매뉴얼
      음성 지원 도움

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