최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스

주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한 번의 충전으로 최대 6시간 재생이 가능하며 완전히 충전된 케이스로 12시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는데는 USB-C 기준 2시간이 소요됩니다.