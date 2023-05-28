음악부터 통화까지, 매끄럽게.
언제든 사용해 보세요! 이 진정한 무선 잡음 제거 이어버드는 뛰어난 사운드를 선사하며 바람 소리를 줄여줍니다. 어디에서나 음악에 흠뻑 빠져들고, 선명한 통화를 즐길 수 있습니다. 휴대가 쉬운 충전 케이스로 종일 사용할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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음악부터 통화까지, 매끄럽게.
- 자연스러운 음향
- 소음 차단
- 이동 중에도 깨끗한 통화 품질
- Bluetooth LE 오디오*
항상 음악을 듣습니다. 노이즈 캔슬링
노이즈 캔슬링은 바람과 같은 외부 소음을 줄여 음악이나 통화에 집중할 수 있습니다. 자동으로 켜두거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하여 조정하세요. 주변에서 일어나는 일을 더 듣고 싶으세요? 이어버드를 탭하여 인식 모드를 활성화하세요.
이동 중에도 깨끗한 통화 품질. 소음이 아니라 여러분의 목소리가 잘 들립니다
통화 중에는 전용 마이크가 음성 소리를 포착하는 동시에 AI 알고리즘이 주변 소음을 제거합니다. 여러분이 통화하는 상대가 교통이나 옆에 있는 사람의 수다가 아니라 여러분의 목소리를 듣게 됩니다.
향상된 연결과 사운드. 차세대 Bluetooth*
이 이어버드는 Bluetooth LE Audio 및 LC3 코덱*을 지원하는 장치와 함께 사용할 수 있어 더욱 안정적인 연결과 뚜렷하게 향상된 사운드를 제공합니다. 음악을 스트리밍할 때나 건물이 많은 지역에서 전화를 받아도 사운드가 저하되지 않으며, 영화를 시청할 때나 게임할 때도 거의 지연이 없습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 10mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
언제나 준비되어 있습니다. 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스 및 모노 모드
주머니에 작은 충전 케이스를 넣고 외출하기만 하면 이어버드는 항상 준비되어 있습니다. 사용하지 않을 때는 안전하게 보관할 수 있고, 모노 모드에서는 반대쪽 이어버드를 충전하면서 두 이어버드 중 한쪽을 사용할 수 있습니다.
멀티포인트 연결 및 터치 컨트롤
이어버드 레버의 터치 컨트롤로 단순하게 조작이 가능하고 멀티포인트를 통해 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
걱정할 필요 없습니다. 충전 케이스를 사용하여 최대 21시간의 재생이 가능합니다.
완전히 충전하면 7시간, 케이스는 14시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 15분만 충전하면 한 시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 노이즈 캔슬링을 제어하는 등 다양한 기능
인식 모드를 사용할 때 필립스 헤드폰 앱을 사용하여 노이즈 캔슬링 기능을 사용자 지정하고, 자동으로 바람 소리 감소 기능을 켜고, 투명도 수준을 조정할 수 있습니다. 이퀄라이저를 사용하면 사운드를 미세 조정할 수 있으며 앱을 통해 헤드폰 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수도 있습니다.
안정적이고 편안한 착용감
부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단할 수 있습니다. 또한 레버로 이어버드를 쉽게 삽입하고 분리할 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
95dB(1kHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.3
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
29.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
25.5
cm
- 총 중량
-
3.83
kg
- 높이
-
27.7
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13161 0
- 순 중량
-
1.584
kg
- 용기 중량
-
2.246
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- Google Fast Pair
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
-
내부 상자
- 길이
-
13.7
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
11.7
cm
- 높이
-
11.9
cm
- 순 중량
-
0.198
kg
- 총 중량
-
0.41
kg
- 용기 중량
-
0.212
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13161 7
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
7 + 14
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
11.5
g
- 배터리 용량(케이스)
-
400
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
55
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
13
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
11
cm
- 깊이
-
4.2
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 13161 3
- 총 중량
-
0.113
kg
- 순 중량
-
0.066
kg
- 용기 중량
-
0.047
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(200mm)
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
an AI mic
- 바람 소음 감소
-
예
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
6.28 x 2.81 x 3.54
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
2.52 x 2.14 x 2.55
cm
- 총 중량
-
0.045
kg
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20311 2
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
하이브리드
- 인식 모드
-
예
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
- 자동 바람 소리 차단
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
- 소프트웨어 업데이트가 필요합니다. 최신 소프트웨어 버전이 출시되면 필립스 헤드폰 앱이 이를 알려줍니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.