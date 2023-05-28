항상 음악을 듣습니다. 노이즈 캔슬링

노이즈 캔슬링은 바람과 같은 외부 소음을 줄여 음악이나 통화에 집중할 수 있습니다. 자동으로 켜두거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하여 조정하세요. 주변에서 일어나는 일을 더 듣고 싶으세요? 이어버드를 탭하여 인식 모드를 활성화하세요.