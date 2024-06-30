어디서나 균형 잡힌 사운드

이 헤드폰은 AELC(Adaptive Equal Loudness Compensation) 알고리즘을 갖추고 있어 고음과 중저음이 조정되므로 높은 볼륨으로 야외에 있거나 낮은 볼륨으로 실내에 있어도 항상 선명하고 균형 잡힌 사운드를 즐길 수 있습니다.