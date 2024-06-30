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    오픈이어 무선 스포츠 헤드폰

    TAT3708BK/97

    자유롭게 모든 소리를 들을 수 있습니다.

    오픈이어 무선 헤드폰을 통해 음악을 포함한 주변의 모든 것을 들을 수 있습니다.

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    이용 가능:

    오픈이어 무선 스포츠 헤드폰

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    모두 보기 오픈형

    자유롭게 모든 소리를 들을 수 있습니다.

    • 오픈이어 핏
    • 선명한 통화 품질

    어디서나 균형 잡힌 사운드

    이 헤드폰은 AELC(Adaptive Equal Loudness Compensation) 알고리즘을 갖추고 있어 고음과 중저음이 조정되므로 높은 볼륨으로 야외에 있거나 낮은 볼륨으로 실내에 있어도 항상 선명하고 균형 잡힌 사운드를 즐길 수 있습니다.

    선명한 통화 품질을 위한 AI 마이크

    주변 소리에 방해받지 마세요. 이 헤드폰은 고급 AI 알고리즘을 사용하여 원치 않는 소음을 걸러내고 선명한 통화 품질을 보장하는 AI 마이크를 갖추고 있습니다. 통화 마다 서로의 목소리를 선명하게 들을 수 있습니다.

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급 및 강력한 13mm 드라이버로 어떤 날씨에서도 뛰어난 사운드를 즐길 수 있습니다! 방수 기능이 탑재된 헤드폰으로 약한 비나 땀에도 문제없으며, 소나기가 와도 걱정없습니다.

    이어폰이 없이 구현되는 사운드. 오픈 이어 디자인

    특수 챔버와 알고리즘을 갖춘 지향성 어쿠스틱 기술이 이도에 음악을 전송하여 누출과 진동을 최소화하고 섬세함과 함께 중저음을 유지합니다. 향상된 음질과 편안함을 제공하는 오픈 이어 디자인의 모든 장점을 누려보세요.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20~20,000Hz
      스피커 직경
      13mm
      임피던스
      20Ohm
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      92dB(1KHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.4
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      지원 코덱
      SBC
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      42.8  cm
      소비자 패키지 수
      60
      41.3  cm
      총 중량
      11.9  kg
      높이
      29.00  cm
      GTIN
      14895229149554

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      방수
      IPX4
      컨트롤 유형
      감촉으로

    • 소비전력

      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      6 + 16  시간
      충전 시간
      2  시간
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 용량(케이스)
      300  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      45  mAh

    • 포장 크기

      높이
      13.4  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      13.4  cm
      깊이
      4.1  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      4895229149557
      총 중량
      0.14  kg
      순 중량
      0.075  kg
      용기 중량
      0.065  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블

    • 디자인

      색상
      블랙
      착용 스타일
      귀 고리
      이어폰형 피팅 유형
      오픈 핏

    • 통신

      통화용 마이크
      1 AI mic

    • 규격

      충전 케이스 규격(WxDxH)
      9.35*5.0*2.91  cm
      이어버드 규격(WxDxH)
      5.0*2.05*3.55  cm
      총 중량
      0.05  kg

    • 음성 지원

      음성 지원 도움

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