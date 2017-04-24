기타 구성품
- 스마트클릭 클렌징 브러시
XZ5800/69
빠른 밀착 면도
Shaver Series 5000에는 빠른 컴포트 컷 면도날 시스템과 세척 가능한 헤드가 적용되어 있어, 아침의 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.
습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 컷 면도날의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.
선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
1시간 충전으로 40분 이상 작동하므로 약 13회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.
강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.
클릭온 클렌징 브러시로 손세안보다 더 깨끗하게 세안할 수 있습니다. 선호하는 클렌저와 함께 사용하십시오. 각질을 제거하고 피부 혈류량을 개선하여 피부를 생기 있고 환하게 가꾸어 줍니다.
직관적인 디스플레이에 1단계 배터리 표시등, 배터리 부족 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.
포장
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.