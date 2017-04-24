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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    XZ5800/69

    빠른 밀착 면도

    Shaver Series 5000에는 빠른 컴포트 컷 면도날 시스템과 세척 가능한 헤드가 적용되어 있어, 아침의 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    빠른 밀착 면도

    • 컴포트 컷 면도날 시스템
    • 5방향 플렉스 헤드
    • 유분 조절 클렌징 브러시
    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.

    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    원형 모서리가 피부 위로 부드럽게 움직이는 안전한 면도

    습식이든 건식이든 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 컷 면도날의 원형 헤드가 피부 위를 부드럽게 미끄러지며 베이거나 상처가 나지 않도록 보호해 줍니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    40분 무선 면도

    40분 무선 면도

    1시간 충전으로 40분 이상 작동하므로 약 13회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    1시간 충전

    1시간 충전

    강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

    손세안보다 더 깨끗하게 클렌징할 수 있는 클릭온 브러시

    손세안보다 더 깨끗하게 클렌징할 수 있는 클릭온 브러시

    클릭온 클렌징 브러시로 손세안보다 더 깨끗하게 세안할 수 있습니다. 선호하는 클렌저와 함께 사용하십시오. 각질을 제거하고 피부 혈류량을 개선하여 피부를 생기 있고 환하게 가꾸어 줍니다.

    1단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    1단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    직관적인 디스플레이에 1단계 배터리 표시등, 배터리 부족 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.

    기술 사양

    • 포장

      스페셜
      기프트팩

    • 액세서리

      스마트클릭
      유분 조절 클렌징 브러시
      유지관리
      보호캡

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      40분/13회 면도
      배터리 유형
      니켈수소
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      파스마 실버 - 브라이트 실버
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체
      클렌징 브러시 RQ560/RQ563
      3-6개월마다 교체

    • 면도 성능

      피부 보호
      습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 플렉스 헤드
      면도 시스템
      컴포트 컷 면도날 시스템

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • 1단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      세척
      세척 가능
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    구성품

    기타 구성품

    • 스마트클릭 클렌징 브러시

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    • 30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징 브러시로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.

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