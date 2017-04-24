손세안보다 더 깨끗하게 클렌징할 수 있는 클릭온 브러시

클릭온 클렌징 브러시로 손세안보다 더 깨끗하게 세안할 수 있습니다. 선호하는 클렌저와 함께 사용하십시오. 각질을 제거하고 피부 혈류량을 개선하여 피부를 생기 있고 환하게 가꾸어 줍니다.