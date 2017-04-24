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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    XZ5810/70

    빠른 밀착 면도

    Shaver Series 5000은 빠른 MultiPrecision 면도날 시스템과 세척 가능한 헤드가 적용되어 아침의 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    빠른 밀착 면도

    20% 더 강력한 파워*

    • MultiPrecision 면도날 시스템
    • 5방향 플렉스 헤드
    • 클렌징 브러시 및 프리시젼 트리머
    • SmartClean 시스템
    20% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    20% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    터보+ 모드를 활성화하면 20% 더 빠른 스피드 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    50분 무선 면도

    50분 무선 면도

    1시간 충전으로 50분 이상 면도기를 작동할 수 있으며, 약 17회 사용할 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    1시간 충전

    1시간 충전

    강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

    3단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    3단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    화면에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    손세안보다 더 깨끗하게 클렌징할 수 있는 클릭온 브러시

    손세안보다 더 깨끗하게 클렌징할 수 있는 클릭온 브러시

    클릭온 클렌징 브러시로 손세안보다 더 깨끗하게 세안할 수 있습니다. 선호하는 클렌저와 함께 사용하십시오. 각질을 제거하고 피부 혈류량을 개선하여 피부를 생기 있고 환하게 가꾸어 줍니다.

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    피부에 자극이 적은 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.

    SmartClean으로 면도기를 항상 새 제품처럼 유지

    SmartClean으로 면도기를 항상 새 제품처럼 유지

    버튼만 누르면 SmartClean이 면도기를 세척, 윤활 및 충전해주므로 면도기가 최고의 상태를 유지합니다.

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    기술 사양

    • 포장

      스페셜
      기프트팩

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      여행용 파우치
      스마트클릭
      • 유분 조절 클렌징 브러시
      • 프리시젼 트리머
      유지관리
      보호캡
      SmartClean
      • 세척
      • 충전
      • 윤활 효과
      • 세척 카트리지(포함)

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      50분/17회 면도
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      쿨 블랙 - 미스터리 블랙
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체
      클렌징 브러시 RQ560/RQ563
      3-6개월마다 교체

    • 면도 성능

      피부 보호
      습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 플렉스 헤드
      면도 시스템
      • MultiPrecision 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션
      터보+ 모드
      20% 더 강력한 파워로 면도

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 3단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 스마트클릭 클렌징 브러시
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    • SmartClean 시스템
    • 세척 카트리지

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    • 터보+ 모드를 사용하지 않을 때와 비교 시 20% 더 강력한 파워
    • 30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징 브러시로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.

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