필립스 AquaTrio 진공청소기에서 물이 나오지 않습니다.

필립스 AquaTrio 진공청소기에서 물이 나오지 않는 경우 다음과 같은 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다.



물탱크가 비어 있거나 배수 탱크가 가득 차 있음

필립스 AquaTrio 진공청소기의 물탱크가 비어 있거나 배수 탱크가 가득 찬 경우 장치에서 물이 나오지 않을 수 있습니다. 이 경우 물탱크에 깨끗한 물을 채우고 배수 탱크의 더러운 물을 비우십시오.



청소 노즐 덮개가 제대로 닫히지 않음

덮개가 열려 있는 경우 장치에서 물이 나오지 않을 수 있습니다. 청소 노즐 덮개가 제대로 닫혔는지 확인하십시오(이미지 참조).



액티브 보호 시스템이 작동됨

필립스 AquaTrio 진공청소기의 액티브 보호 시스템은 바닥에서 먼지나 액체 이외의 물체를 흡입한 경우 이를 인식하도록 설계되어 있습니다. 액티브 보호 시스템이 작동하면 브러시는 회전을 멈추고 바닥에 물을 적시지 않습니다.



액티브 보호 시스템을 재설정하는 방법(영상 참조):

1. 필립스 AquaTrio 진공청소기의 스위치를 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

2. 청소 노즐 덮개를 열고 물걸레 브러시 덮개를 분리한 후 걸려 있는 물체를 꺼내십시오.

3. 물걸레 브러시가 너무 많이 젖어 있어 액티브 보호 시스템이 작동한 경우에는 물걸레 브러시를 분리하여 개수대에서 물기를 짜냅니다.

4. 마른 물걸레 브러시를 필립스 AquaTrio 진공청소기에 다시 장착합니다.

5. 물걸레 브러시 덮개를 다시 장착하고 청소 노즐 덮개를 닫습니다. 청소 노즐 덮개를 눌러 잠그십시오('딸깍' 소리가 남).



필립스 AquaTrio 진공청소기의 호스에 물이 아직 채워지지 않음

이 현상은 필립스 AquaTrio 진공청소기를 처음 사용할 때 발생할 수 있습니다. 장치 스위치를 켰을 때 탱크 수위 표시등이 깜빡이고 장치 스위치가 다시 꺼집니다. 이런 경우 탱크 수위 표시등이 꺼지고 필립스 AquaTrio 진공청소기가 켜질 때까지 반복해서 제품의 스위치를 켜보십시오. 표시등이 꺼지고 장치가 약 30초 동안 작동했다면 물이 바닥을 적시기 시작할 것입니다.



위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 당사에 문의하십시오.

