필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 시끄럽거나 이상한 소리가 남

1. 청소를 시작하기 위해 제품을 뒤로 당길 때(이미지 A 참조) 딸깍거리는 소리가 크게 들립니다. 이는 장치의 정상적인 현상이며 걱정할 필요가 없습니다.



2. 머리카락 또는 기타 이물질이 극세사 브러시 주위에 엉켜 있을 수 있습니다.

극세사 브러시에 이물질이 있는지 확인하고 제거합니다(이미지 B 참조).

제품의 전원을 끄고 극세사 브러시를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 브러시를 분리하기 어려운 경우 세척 브러시 핸들을 사용하여 잠금을 해제할 수 있습니다. 엉킨 머리카락이나 기타 이물질을 손가락으로 제거하거나 가위 날 한쪽을 롤러 브러시의 홈에 넣어 롤러 브러시 주위에 엉킨 머리카락과 실을 잘라내세요.

: 오토클린 및 보관 스테이션이 평평한 표면에 있고 AquaSpin 노즐이 트레이 중앙에 있는지 확인하세요.아래에서 극세사 브러시를 제품에서 분리하는 방법에 대한 단계별 지침을 확인하세요.위 모든 사항을 확인했으나 여전히 진공 청소기에서 소음이 발생하는 경우, 기술적 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 당사에 문의하세요.