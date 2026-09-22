필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 시끄럽거나 이상한 소리가 남

필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 소음이나 이상한 소리가 나는 경우 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 아래에서 모델별 문제 해결 방법을 확인하세요.
1. 청소를 시작하기 위해 제품을 뒤로 당길 때(이미지 A 참조) 딸깍거리는 소리가 크게 들립니다. 이는 장치의 정상적인 현상이며 걱정할 필요가 없습니다.
2. 머리카락 또는 기타 이물질이 극세사 브러시 주위에 엉켜 있을 수 있습니다.
극세사 브러시에 이물질이 있는지 확인하고 제거합니다(이미지 B 참조).
필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기에서 시끄럽거나 이상한 소리가 들리는 경우 다음과 같은 원인이 있을 수 있습니다.
진공 청소기 전용 설정
롤러 브러시 주위에 머리카락이나 기타 이물질이 엉켜 있을 수 있습니다.
롤러 브러시에 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요(이미지 A 참조)
1. LED 노즐 측면의 잠금 레버를 아래로 당기고(1) 롤러 브러시를 LED 노즐 밖으로 밀어냅니다(2).
2. 롤러 브러시를 한 손으로 밀어내어 이물질을 제거하거나, 가위의 한쪽 날을 롤러 브러시의 홈에 넣어 롤러 브러시 주위에 엉킨 머리카락과 실을 잘라내세요.
3. 롤러 브러시를 LED 노즐에 다시 밀어 넣고(1) 잠금 레버를 위로 밀어 LED 노즐에 롤러 브러시를 고정합니다('딸깍' 소리가 남).
이물질이 사이클론을 막고 있습니다
사이클론에 이물질이 있는지 확인하고 이물질을 제거하세요(이미지 b 참조)
1. 사이클론을 시계 방향으로 돌리고(1) 먼지통에서 분리하세요(2).
2. 사이클론 내부와 아래에 끼어 있는 머리카락과 먼지를 제거하세요.
3. 사이클론을 교체하고(1) 시계 반대 방향으로 돌려(2) 먼지통에 다시 고정하세요. 주의: 사이클론을 다시 넣을 때는 완전히 고정되도록 하세요. 사이클론이 더 이상 회전할 수 없고 완전히 고정될 때까지 사이클론을 돌리세요.
위의 내용을 모두 확인했는데도 진공 청소기에서 여전히 소리가 나면 기술적인 문제가 있을 수 있습니다. 이런 경우 당사에 문의하세요.
진공 청소 및 물걸레 설정
극세사 브러시 주위에 머리카락이나 다른 방해물이 있을 수 있습니다.
극세사 브러시에 방해물이 있는지 확인하고 제거하세요(이미지 c 참조)
1. 제품의 전원을 끄고 극세사 브러시를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 브러시를 분리하기 어려운 경우 세척 브러시 핸들을 사용하여 잠금을 해제할 수 있습니다.
2. 엉킨 머리카락이나 기타 이물질을 손가락으로 제거하거나 가위 한 날을 롤러 브러시의 홈에 넣어 롤러 브러시 주위에 엉킨 머리카락과 실을 잘라내세요.
참고: 오토 클린 및 보관 스테이션이 평평한 표면에 있고 AquaSpin 노즐이 트레이 중앙에 있는지 확인하세요.
위의 모든 사항을 점검했지만 진공 청소기에서 여전히 소리가 나면 기술적인 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 당사에 문의하세요.
필립스 AquaTrio(Pro) 진공 청소기에서 소음이나 이상한 소리가 나는 경우 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여기를 참조하세요.
강력한 AquaTrio(Pro) 엔진이 켜짐
필립스 AquaTrio 진공 청소기에는 매우 강력한 엔진이 장착되어 있으며 이로 인해 다른 진공 청소기보다 더 큰 소음이 발생할 수 있습니다.
물체가 노즐에 걸림
진공 청소기가 물체(예: 작은 돌멩이)를 흡입했을 수 있으며 이것이 노즐에 걸려 달그락거리는 소음이 발생할 수 있습니다. 노즐 덮개를 열어 걸린 물체를 제거합니다.
브러시가 닮았음
AquaTrio(Pro) 브러시가 닳은 경우 진공 청소기에서 평소보다 큰 소리가 날 수 있습니다. 이 경우에는 브러시를 교체하세요.
참고: AquaTrio(Pro)의 브러시는 6개월마다 교체해야 합니다.
기술적 결함
위 모든 사항을 확인했으나 여전히 진공 청소기에서 소음이 발생하는 경우 기술적 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 당사에 문의하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 , FC7080/01 , FC7088/01 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›
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