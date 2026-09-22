제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 시끄럽거나 이상한 소리가 남

필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 소음이나 이상한 소리가 나는 경우 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 아래에서 모델별 문제 해결 방법을 확인하세요.

AquaTrio 모델

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 , FC7080/01 , FC7088/01 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지