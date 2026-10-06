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필립스 AquaTrio 진공 청소기의 배터리가 빨리 방전됨

필립스 AquaTrio 7000 또는 9000 시리즈 진공청소기의 배터리가 지나치게 빨리 방전될 경우 아래의 문제 해결 방법을 읽고 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.

AquaTrio 7000 및 9000

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01.

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