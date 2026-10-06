필립스 AquaTrio 진공 청소기의 배터리가 빨리 방전됨

필립스 9000 시리즈에는 두 가지 전원 설정이 있습니다.

일반적인 양의 먼지 및 오염을 청소할 경우에는 진공 청소기를 낮은 설정(-)으로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 런타임은 약 45분입니다. 오염이 매우 심한 곳은 높은 설정(+)으로 사용합니다. 높은 설정에서 배터리 소모량이 더 빠르다는 점을 유의하세요(런타임: 25분).



