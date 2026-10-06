필립스 AquaTrio 진공 청소기의 배터리가 빨리 방전됨

필립스 AquaTrio 7000 또는 9000 시리즈 진공청소기의 배터리가 지나치게 빨리 방전될 경우 아래의 문제 해결 방법을 읽고 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
필립스 AquaTrio 7000 진공 청소기에는 다음 두 가지 전원 설정이 있습니다. 일반 습식 모드(저전력) 및 강력 모드(강한 파워)입니다.
심하게 들러붙은 얼룩은 강력 습식 모드(물방울 아이콘 2개)로 청소합니다. 더욱 많은 양의 물을 사용하고 강력한 흡입력을 발휘합니다. 따라서 이는 배터리를 매우 빠르게 소모합니다. 일상적인 사용에는 일반 습식 모드(물방울 아이콘 1개)를 선택하는 것이 좋습니다. 런타임은 최대 30분입니다.
필립스 9000 시리즈에는 두 가지 전원 설정이 있습니다. 일반적인 양의 먼지 및 오염을 청소할 경우에는 진공 청소기를 낮은 설정(-)으로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 런타임은 약 45분입니다. 오염이 매우 심한 곳은 높은 설정(+)으로 사용합니다. 높은 설정에서 배터리 소모량이 더 빠르다는 점을 유의하세요(런타임: 25분).
필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기(물방울 아이콘 2개)의 높은 설정은 흡입력이 매우 강하며 더 많은 물을 분사합니다. 특히 매우 심각하게 오염된 곳을 청소할 때 사용해야 합니다. 이는 배터리를 매우 빠르게 소모합니다(런타임 25분 미만). 일상적으로 사용하는 경우 진공 청소 및 물걸레 설정을 물방울 아이콘 1개의 낮은 설정으로 사용해야 합니다. 런타임은 약 25분입니다.
충전식 배터리의 수명이 다한 경우 새 배터리가 필요합니다. 당사에 문의할 필요가 없습니다. 리튬 이온 배터리 팩(XV1797)은 온라인 스토어에서 구입할 수 있으며 직접 쉽게 교체할 수 있습니다.
위의 방법으로 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.