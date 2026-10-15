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필립스 아벤트 노리개 사용을 중단하는 방법

아기가 유아 단계로 접어들면, 특별한 때를 제외하고는 노리개 젖꼭지가 필요 없어지기 시작합니다. 언제 어떻게 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 사용을 중단할 지 알아 보십시오.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCF099/90, SCF091/04, SCF091/03. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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