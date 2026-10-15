필립스 아벤트 노리개 사용을 중단하는 방법

당사에서는 노리개 젖꼭지를 36개월까지 사용하도록 조언하고 있습니다. 웹 사이트에서는 노리개 젖꼭지를 떼고자 하는 부모님들을 지원하고 있습니다.

모든 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지는 18개월까지 사용 가능합니다. 18개월 이상의 아기들은 18개월 이상 전용 필립스 프리플로우 노리개 젖꼭지를 사용하는 것이 좋습니다.