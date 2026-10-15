필립스 아벤트 노리개 사용을 중단하는 방법

아기가 유아 단계로 접어들면, 특별한 때를 제외하고는 노리개 젖꼭지가 필요 없어지기 시작합니다. 언제 어떻게 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 사용을 중단할 지 알아 보십시오.
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변색된 필립스 아벤트 제품의 부품을 사용해도 안전한가요?
노리개 젖꼭지와 BPA에 대한 뉴스를 읽었습니다. 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지가 BPA 불포함 제품인지 어떻게 입증합니까?
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