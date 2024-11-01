에어프라이어에서 만들 수 있는 음식

필립스 에어프라이어를 사용하여 튀김, 로스팅, 구이, 베이킹, 토스트 등을 만들 수 있습니다. 편의성을 최대화하기 위해 냉동식품을 조리하고 이미 만든 음식을 재가열할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 정보를 참조하세요.



육류 및 생선 요리: 닭고기, 소고기, 생선을 비롯하여 일반적으로 튀기거나 굽거나 그릴로 조리하는 대부분의 육류 요리를 필립스 에어프라이어에서 조리하면 더욱 맛있게 즐길 수 있습니다. 또한 빵가루를 묻힌 음식은 직접 만든 빵가루에 약간의 기름을 첨가하여 필립스 에어프라이어에서 조리할 수 있습니다.



채소: 구울 수 있는 모든 채소(애호박, 통옥수수, 고추)를 필립스 에어프라이어에서 조리할 수 있습니다.



냉동식품: 냉동 스낵은 그대로 필립스 에어프라이어에서 조리할 수 있습니다. 냉동된 재료를 해동할 필요 없이 기기에서 바로 조리할 수 있습니다. 냉동된 재료를 조리할 경우 조리 시간이 조금 더 걸리지만 요리의 맛에는 영향을 미치지 않습니다. 온도 조절기로 각 재료에 따라 가장 적절한 온도를 설정할 수 있습니다.



베이킹: 필립스 에어프라이어로 케이크, 타르트, 머핀은 물론 빵이나 집에서 만드는 피자도 조리할 수 있습니다.



유의 사항:

라자냐 등의 캐서롤은 에어프라이어 바구니에 맞는 제빵용 접시를 사용하면 조리할 수 있습니다.

전날 먹은 피자나 빵처럼 남은 음식을 다시 데워 바삭하게 드실 수 있습니다.