모델번호와 일련번호는 필립스 에어프라이어 바닥에 부착된 스티커에서 확인하실 수 있습니다. 자세한 내용과 예를 보려면 아래 자료를 참조하세요. 참고: 제품을 거꾸로 뒤집을 때 바구니 및/또는 팬이 떨어지지 않도록 조심하세요.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.

일련번호

에어프라이어의 일련번호에는 제품 생산 날짜와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 당사에 문의하여 추가 도움을 받아야 하는 경우 매우 유용합니다.



일련번호는 두 가지 방법으로 표시됩니다.



1. 4개의 숫자로 표시될 수 있습니다. 생산 연도 및 주(YYWW)는 명판 스티커에 인쇄되어 있거나 스탬프로 표시되어 있습니다(예: 이미지 A.



2의 2041) 에어프라이어 하단에 바코드 스티커가 있는 경우, 바코드 아래에 인쇄된 코드는 일련번호입니다. 이미지 B의 7C1A221213420052와 같이 숫자와 문자가 조합되어 있습니다.