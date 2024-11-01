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필립스 에어프라이어의 모델 및 일련번호는 어디에 있습니까?

게시일 2024년 2월 21일
모델번호와 일련번호는 필립스 에어프라이어 바닥에 부착된 스티커에서 확인하실 수 있습니다. 자세한 내용과 예를 보려면 아래 자료를 참조하세요. 
참고: 제품을 거꾸로 뒤집을 때 바구니 및/또는 팬이 떨어지지 않도록 조심하세요. 
본체 아래

모델번호

모델 번호(또는 유형 번호)는 명판 스티커의 왼쪽 상단 모서리에 있으며 HD9xxx(브라질의 경우 RI9xxx)로 시작합니다. 에어프라이어 관련 정보는 www.philips.com 및 HomeID 앱에서 해당 모델번호를 검색하여 확인할 수 있으며, 추가 도움이 필요하신 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주시기 바랍니다.
모델번호

일련번호

에어프라이어의 일련번호에는 제품 생산 날짜와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 당사에 문의하여 추가 도움을 받아야 하는 경우 매우 유용합니다.

일련번호는 두 가지 방법으로 표시됩니다. 

1. 4개의 숫자로 표시될 수 있습니다. 생산 연도 및 주(YYWW)는 명판 스티커에 인쇄되어 있거나 스탬프로 표시되어 있습니다(예: 이미지 A.

2의 2041) 에어프라이어 하단에 바코드 스티커가 있는 경우, 바코드 아래에 인쇄된 코드는 일련번호입니다. 이미지 B의 7C1A221213420052와 같이 숫자와 문자가 조합되어 있습니다.
일련번호

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NA322/00 , NA342/00 , NA120/00 , HD9880/90 , HD9945/01 , HD9280/30 , HD9270/20 , HD9860/95 , HD9280/90 , HD9252/70 , HD9200/60 , HD9200/20 , HD9270/70 , HD9270/60 , HD9200/90 , HD9261/95 , HD9215/65 , HD9270/90 , HD9252/90 , HD9630/95 , HD9750/25 , HD9650/95 , HD9624/95 , HD9627/40 , HD9229/30 , HD9743/45 , HD9626/45 , HD9625/45 , HD9217/00 , HD9643/95 , HD9641/45 , HD9621/45 , HD9622/25 , HD9622/45 , HD9227/20 , HD9228/10 , HD9228/00 , HD9980/25 , HD9238/00 , HD9980/50 , HD9980/20 , HD9980/40 , HD9240/30 , HD9230/58 , HD9230/28 , HD9925/00 , HD9904/00 , HD9240/90 , HD9225/50 , HD9220/27 , HD9220/20 , HD9220/42 , HD9220/22 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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