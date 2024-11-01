필립스 에어프라이어 안의 음식물을 흔들어 줘야 하는 이유는 무엇입니까?
게시일 2023년 12월 12일
필립스 에어프라이어 바스켓에 있는 한 층 이상 쌓인 음식을 흔들면 공기가 순환됩니다. 이렇게 하면 재료의 색과 조리 과정을 확인하여 더 고른 조리 결과를 낼 수 있습니다.
어떤 재료를 흔들고 얼마나 자주 흔들어야 합니까?
공기로 튀기려는 재료가 한 층 이상이라면 조리 중 흔들어야(젓거나 뒤집어야) 고른 조리 결과를 얻을 수 있습니다.
흔들어 조리하기를 권장하는 음식의 예는 다음과 같습니다.
유의 사항:
흔들어 조리하기를 권장하는 음식의 예는 다음과 같습니다.
- 튀김
- 감자류 스낵
- 치킨 너겟
- 닭 날개
유의 사항:
- 부서지기 쉬운 음식은 바스켓을 흔들면 음식이 손상되므로 한 번에 많은 양을 넣고 튀기지 마세요.
- 바스켓에 냉동 튀김의 최대 권장량이 가득 차면 최소 3~4회 흔들어 모든 음식이 고르게 익게합니다.
- 에어프라이어에 넣은 음식이 많을수록 더 자주 흔들어야 합니다.
재료는 어떻게 흔들어야 합니까?
재료는 제품(및/또는 팬)에서 바스켓을 꺼낸 다음 싱크대 위에서 바스켓을 흔듭니다. 그런 다음 바스켓을 팬에 넣고 제품 내부로 다시 밀어 넣습니다.
바스켓을 흔들며 아래쪽 층이 위로 오거나 그 반대로 하여 음식이 잘 섞여 고른 결과가 나오도록 합니다.
바스켓을 흔들며 아래쪽 층이 위로 오거나 그 반대로 하여 음식이 잘 섞여 고른 결과가 나오도록 합니다.
Play Pause
흔들기 알림 HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 및 NA352만 해당
아래 정보는 모델 HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 및 NA352에만 적용됩니다.
기본 프리셋 설정, 자동 조리 프로그램 또는 Smart Chef 프로그램(에어프라이어 모델에 따라 다름)으로 조리할 경우 일부 에어프라이어 모델은 음식을 흔들어야 할 때를 신호음으로 알려줍니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서에서 확인할 수 있으며 www.philips.com/support에서 보고 다운로드할 수도 있습니다. 에어프라이어의 모델 번호는 제품 하단의 스티커에서 확인할 수 있습니다.
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
기본 프리셋 설정, 자동 조리 프로그램 또는 Smart Chef 프로그램(에어프라이어 모델에 따라 다름)으로 조리할 경우 일부 에어프라이어 모델은 음식을 흔들어야 할 때를 신호음으로 알려줍니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서에서 확인할 수 있으며 www.philips.com/support에서 보고 다운로드할 수도 있습니다. 에어프라이어의 모델 번호는 제품 하단의 스티커에서 확인할 수 있습니다.
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.