아래 정보는 모델 HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 및 NA352에만 적용됩니다.

기본 프리셋 설정, 자동 조리 프로그램 또는 Smart Chef 프로그램(에어프라이어 모델에 따라 다름)으로 조리할 경우 일부 에어프라이어 모델은 음식을 흔들어야 할 때를 신호음으로 알려줍니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서에서 확인할 수 있으며

www.philips.com/support

에서 보고 다운로드할 수도 있습니다 . 에어프라이어의 모델 번호는 제품 하단의 스티커에서 확인할 수 있습니다.