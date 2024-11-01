기름은 재료에만 첨가해야 합니다. 에어프라이어 팬에 바로 기름을 사용하면 안 됩니다.

냉동 프렌치 프라이, 치킨 너겟, 스프링 롤 등과 같이 미리 튀긴 음식에는 기름을 더 사용하지 않아도 됩니다.

저온 압착식 기름은 고온에서 탈 수 있으므로 사용하지 마십시오.

감자 껍질을 벗기고 원하는 모양으로 자릅니다. 감자를 물에 30분 이상 담가둔 뒤 꺼내서 키친 타올로 말립니다. 그릇에 기름 1/2큰술을 넣습니다. 그릇에 감자를 넣은 다음 기름이 고루 묻을 때까지 섞어줍니다. 주방 도구 또는 손으로 감자를 에어프라이어 바구니에 넣습니다.

필요에 따라 키친 타올로 재료 겉면의 물기를 제거합니다. 재료 겉면에 브러시로 기름을 살짝 바르거나 오일 스프레이로 기름을 뿌려줍니다. 너무 두껍지 않게 겉면에만 살짝 기름을 발라야 합니다. 재료에 남아 있는 기름은 뜨거운 공기로 튀기는 과정 동안 에어프라이어 팬으로 떨어집니다.

필립스 에어프라이어에는 모든 종류의 그릴/베이킹/로스팅 또는 튀김용 기름을 사용할 수 있습니다. 이 외에도, 동물성 지방을 사용해도 됩니다.음식을 굽기 전에 빵가루에 약간의 기름을 섞거나 나중에 빵가루 코팅에 약간의 기름을 뿌리거나 붓으로 발라줍니다.: 육류나 가금류 겉면에 기름을 바르지 않고 양념에 재워서 사용할 수도 있습니다.위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.