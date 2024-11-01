필립스 에어프라이어는 바구니의 “MAX” 표시선까지 재료를 담을 수 있습니다. 재료의 최대 양은 조리하려는 음식의 종류와 필립스 에어프라이어의 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 정보는 아래를 참조하세요.

필립스 에어프라이어 바스켓은 모델에 따라 500g에서 2,000g 사이의 프렌치 프라이를 담을 수 있습니다. 최대 표시선의 2/3까지 바스켓을 채우면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 에어프라이어 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서 및 HomeID 앱에서 확인할 수 있습니다. 사용 설명서를 확인하거나 다운로드하려면 제품 바닥에 부착된 스티커에서 모델 번호를 찾고 www.philips.com/support를 참조하세요.

가금류 또는 육류(전체 또는 조각)