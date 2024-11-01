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필립스 에어프라이어로 조리할 수 있는 음식의 양은 어느 정도입니까?

게시일 2024년 2월 21일

필립스 에어프라이어는 바구니의 “MAX” 표시선까지 재료를 담을 수 있습니다. 재료의 최대 양은 조리하려는 음식의 종류와 필립스 에어프라이어의 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 정보는 아래를 참조하세요.

감자 또는 튀김 요리

필립스 에어프라이어 바스켓은 모델에 따라 500g에서 2,000g 사이의 프렌치 프라이를 담을 수 있습니다. 최대 표시선의 2/3까지 바스켓을 채우면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 에어프라이어 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서 및 HomeID 앱에서 확인할 수 있습니다. 사용 설명서를 확인하거나 다운로드하려면 제품 바닥에 부착된 스티커에서 모델 번호를 찾고 www.philips.com/support를 참조하세요.

가금류 또는 육류(전체 또는 조각)

모델에 따라 에어프라이어는 최대 중량 800g에서 2,500g 사이의 고기 덩어리나 통닭을 준비할 수 있습니다. 일반적으로 에어프라이어 바구니 바닥에는 육류나 가금류 등을 골고루 펼쳐 놓을 수 있습니다. 뜨거운 공기가 재료 사이를 순환하여 재료가 골고루 조리될 수 있도록 바스켓 바닥을 완전히 덮지 마세요. 자세한 내용은 HomeID 앱 또는 사용 설명서를 참조하세요. 사용 설명서를 찾으려면 제품 하단에서 에어프라이어 모델 번호를 찾고 www.philips.com/support를 참조하세요.

속을 채운 야채, 간식 또는 부서지기 쉬운 음식

속을 채운 야채나 반죽을 채운 간식 또는 기타 부서지기 쉬운 음식을 조리하는 경우 에어프라이어 바스켓 바닥에 재료를 얇게 펼치세요.. 재료 사이에 충분한 공간을 두어야 집게로 재료를 꺼낼 수 있습니다.

케이크, 키쉬, 머핀 또는 빵

에어프라이어 바구니와 팬에 맞는 제빵 용기 또는 오븐 용기를 사용하고 공기가 순환할 수 있도록 옆면에 공간을 만들어 줍니다. 

튀김을 만드는 과정 동안 반죽이 부풀어 오르기 때문에 오븐 용기 또는 베이킹용 팬을 반 이상 채우지 마세요. 받침이나 베이킹용 팬에 반죽을 너무 많이 넣으면 반죽이 올라오면서 에어프라이어의 열판에 닿아 윗부분이 탈 수 있습니다.


위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NA322/00 , NA342/00 , NA120/00 , NA220/00 , NA130/00 , NA110/00 , NA230/00 , NA229/00 , HD9880/90 , HD9285/93 , HD9285/90 , HD9270/20 , HD9280/30 , HD9860/95 , HD9280/90 , HD9270/60 , HD9270/70 , HD9200/60 , HD9252/70 , HD9200/20 , HD9200/90 , HD9215/65 , HD9261/95 , HD9252/90 , HD9270/90 , HD9630/95 , HD9750/25 , HD9650/95 , HD9624/95 , HD9627/40 , HD9229/30 , HD9626/45 , HD9743/45 , HD9625/45 , HD9217/00 , HD9643/95 , HD9641/45 , HD9622/45 , HD9622/25 , HD9621/45 , HD9227/20 , HD9228/10 , HD9228/00 , HD9238/00 , HD9230/58 , HD9240/30 , HD9230/28 , HD9240/90 , HD9225/50 , HD9220/27 , HD9220/20 , HD9220/22 , HD9220/42 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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