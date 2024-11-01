HomeID 앱에 오류가 자주 일어날 경우, 다음 옵션을 하나씩 시도해 보세요.

1. HomeID 앱을 종료하고 다시 시작합니다.

2. HomeID 앱의 최신 버전을 설치했는지 확인합니다. App Store에서 업데이트를 확인합니다.

3. 휴대폰을 다시 시작합니다.

4. 휴대폰의 캐시를 삭제합니다(설정/HomeID/캐시 삭제).

5. 마지막 옵션으로 HomeID 앱을 제거했다가 다시 설치합니다.