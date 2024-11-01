HomeID 앱에 오류가 자주 일어날 경우, 다음 옵션을 하나씩 시도해 보세요.
1. HomeID 앱을 종료하고 다시 시작합니다.
2. HomeID 앱의 최신 버전을 설치했는지 확인합니다. App Store에서 업데이트를 확인합니다.
3. 휴대폰을 다시 시작합니다.
4. 휴대폰의 캐시를 삭제합니다(설정/HomeID/캐시 삭제).
5. 마지막 옵션으로 HomeID 앱을 제거했다가 다시 설치합니다.
위 작업으로 해결되지 않는 경우 현지 필립스 고객 지원 센터에 문의하세요.
HomeID 앱은 어떻게 받을 수 있나요?
게시일 2024년 10월 3일
스마트폰 및 태블릿 요구 사항
Apple iOS
NutriU 앱은 Apple iPhone과 호환됩니다. 최소 iOS 14.0이 설치되어 있어야 합니다.
Android
Android 스마트 기기를 사용하는 경우 최소 Android 9.0이 필요합니다.
앱은 태블릿에서도 작동하지만, 스마트폰에 맞게 설계되었기 때문에 태블릿에서는 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
NutriU 앱은 Apple iPhone과 호환됩니다. 최소 iOS 14.0이 설치되어 있어야 합니다.
Android
Android 스마트 기기를 사용하는 경우 최소 Android 9.0이 필요합니다.
앱은 태블릿에서도 작동하지만, 스마트폰에 맞게 설계되었기 때문에 태블릿에서는 제대로 보이지 않을 수 있습니다.