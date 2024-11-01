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필립스 에어프라이어에서는 어떤 종류의 제빵 용기를 사용할 수 있습니까?

게시일 2023년 12월 11일
에어프라이어 모델에 맞는 베이킹 액세서리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참조하세요.
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HD9925 베이킹 마스터 키트

필립스 에어프라이어에는 유리, 도자기, 금속 또는 실리콘으로 만든 모든 종류의 오븐용 접시나 틀을 사용할 수 있습니다. 실리콘 또는 종이 컵케이크 컵 또는 틀을 사용하여 컵케이크, 머핀 또는 작은 그라탕을 구울 수도 있습니다.

에어프라이어에는 다음과 같은 필립스 베이킹 마스터 키트를 사용할 수 있습니다(개요 그림 참조). 

HD9925 에어프라이어 크기 L용 베이킹 마스터 키트(컴팩트)
모델: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749

HD9945 에어프라이어 크기 XL용 베이킹 마스터 키트
모델:  HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352(대형 바스켓)

HD9959 에어프라이어 크기 XXL용 베이킹 마스터 키트
모델: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870

HD9956 에어프라이어 Combi 크기 XXL용 베이킹 키트 제품군
모델: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 및 HD9880
베이킹 키트

에어프라이어에 사용할 수 있는 제빵 용기 또는 틀의 최대 크기

제빵 용기를 바스켓 안에 넣을 경우 공기가 드나들 수 있도록 양 측면에 여유 공간을 두어야 합니다.
  • 제빵 용기는 항상 바스켓 안에 넣으세요.
  • 제빵 용기를 팬 위에 곧바로 놓지 마세요. 팬 안의 공기 흐름을 방해하여 재료의 겉면만 가열될 수 있습니다.
  • 제빵 용기 또는 틀을 다룰 때는 오븐용 장갑을 사용하세요. 제빵 용기나 틀, 필립스 에어프라이어 바스켓이 매우 뜨거울 수 있습니다.

에어프라이어에서 사용할 수 있는 제빵 용기 또는 틀의 최대 크기를 확인하세요(개요 그림 참조). 

에어프라이어 크기 L(컴팩트)
모델: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
최대 크기: 외부 가장자리 17 x 16cm/6.7 x 6.3인치
최대 직경: 16cm/6.3인치
최대 높이: 6cm/2.4인치

에어프라이어 크기 XL(창 포함)
모델: HD9257
최대 크기: 외부 가장자리 19 x 18cm/7.5 x 7.1인치
최대 직경: 18cm/7.1인치
최대 높이: 7cm/2.8인치

에어프라이어 크기 XL
모델: HD9260-HD9263, HD9270, HD9280
최대 크기: 외부 가장자리 20 x 19cm/7.8 x 7.5인치
최대 직경 19cm/7.5인치
최대 높이: 7cm/2.8인치

에어프라이어 크기 XXL
모델: HD9285, HD9630-HD9632, HD9650-HD9656, HD9750, HD9760-HD9765, HD9860-HD9867, HD9870
최대 크기: 외부 가장자리 21 x 20cm/8 x 7.7인치
최대 직경 20cm/7.7인치
최대 높이: 9cm/3.6인치

에어프라이어 Combi 크기 XXL
모델: HD9875, HD9880
최대 크기: 외부 가장자리 22 x 22cm/8.8 x 6.3인치
최대 직경: 25cm/9.8인치
최대 높이: 9cm/3.6인치
에어프라이어 듀얼 바스켓
모델: NA350, NA351, NA352
최대 크기: 18 x 9cm/7.1 x 3.6인치(소형 바스켓), 17 x 18cm/6.7 x 7.1인치(대형 바스켓)
최대 직경: 9cm/3.6인치(소형 바스켓), 17cm/6.7인치(대형 바스켓
) 최대 높이: 7cm/2.8인치
 
베이킹 키트와 틀

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NA322/00 , NA342/00 , NA120/00 , HD9257/20 , HD9257/80 , HD9880/90 , HD9285/93 , HD9285/90 , HD9945/01 , HD9280/30 , HD9270/20 , HD9860/95 , HD9280/90 , HD9270/70 , HD9200/20 , HD9252/70 , HD9200/60 , HD9270/60 , HD9200/90 , HD9215/65 , HD9261/95 , HD9252/90 , HD9270/90 , HD9630/95 , HD9750/25 , HD9650/95 , HD9624/95 , HD9627/40 , HD9229/30 , HD9626/45 , HD9743/45 , HD9625/45 , HD9217/00 , HD9643/95 , HD9641/45 , HD9622/25 , HD9621/45 , HD9622/45 , HD9227/20 , HD9228/00 , HD9228/10 , HD9980/25 , HD9238/00 , HD9980/20 , HD9980/50 , HD9980/40 , HD9240/30 , HD9230/58 , HD9230/28 , HD9925/00 , HD9904/00 , HD9240/90 , HD9225/50 , HD9220/27 , HD9220/20 , HD9220/22 , HD9220/42 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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