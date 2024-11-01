필립스 에어프라이어에는 유리, 도자기, 금속 또는 실리콘으로 만든 모든 종류의 오븐용 접시나 틀을 사용할 수 있습니다. 실리콘 또는 종이 컵케이크 컵 또는 틀을 사용하여 컵케이크, 머핀 또는 작은 그라탕을 구울 수도 있습니다.

에어프라이어에는 다음과 같은 필립스 베이킹 마스터 키트를 사용할 수 있습니다(개요 그림 참조).



HD9925 에어프라이어 크기 L용 베이킹 마스터 키트(컴팩트)

모델: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749



HD9945 에어프라이어 크기 XL용 베이킹 마스터 키트

모델: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352(대형 바스켓)



HD9959 에어프라이어 크기 XXL용 베이킹 마스터 키트

모델: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870



HD9956 에어프라이어 Combi 크기 XXL용 베이킹 키트 제품군

모델: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 및 HD9880