필립스 고객지원
필립스 코털 트리머는 어떻게 사용해야 하나요?
필립스 코털 트리머는 코털, 귀털 및 눈썹을 편안하게 트리밍하는 다기능 장치입니다. 트리머를 사용하는 방법을 보려면 아래 동영상을 시청하십시오. 코털 트리머를 사용하는 자세한 방법을 보려면 아래 섹션을 참조하세요.
코털 트리머는 각 측면에 커팅 부품이 있는 모델과 같이 보호형 가드와 함께 제작되므로 날이 피부에 직접 닿지 않도록 합니다. 보호형 가드를 사용하면 짧은 체모 스텁이 남습니다. 피부에 상처가 나거나, 수염이 피부 속으로 파고들어 자라거나, 수염이 뽑힐 위험 없이 깔끔한 스타일을 연출할 수 있습니다.
트리머를 코에 삽입합니다. 트리머 헤드를 돌려 여러 방향으로 자라는 수염을 제거합니다. 트리머 헤드를 콧구멍에 너무 깊이 넣지 마세요. 회전식 팁이 있는 헤드의 경우 약 5mm를 삽입합니다. 선형 팁이 있는 트리머 헤드의 경우 약 12mm를 삽입합니다. 회전하는 동안 트리머의 평평한 면을 피부에 대면 간지러움을 줄일 수 있습니다.
눈썹을 트리밍할 때는 항상 눈썹 빗을 트리머 헤드에 부착하십시오. 빗을 사용하면 원하는 길이로 자를 수 있습니다.
이 제품은 코털과 귀털을 다듬는 데 동일한 커팅 유닛을 사용할 수 있습니다.
트리밍을 시작하기 전에 장치가 깨끗한지, 코나 귀에 이물질이 없는지 확인하세요.
코털 트리머를 사용한 후에는 체모가 일부 남아 있는 것이 정상입니다. 체모는 짧은 길이로 잘리기 때문에 나머지 체모가 계속해서 안전하고 편안한 보호 기능을 제공합니다(입자가 신체에 들어오지 못하게 하는 위한 방어 시스템). 사용 후 청결하게 관리하세요.
- 전원을 켜고 날 부분을 코 안에 넣으세요. 트리머 헤드를 콧구멍에 너무 깊이 넣지 마세요(약 5mm/12mm).
- 트리머 헤드를 콧구멍 안팎으로 움직여 주세요. 털을 더 짧게 자를 수 있도록 견고하고 흔들리지 않게 사용하세요. 트리머의 날이 있는 면이 털에 닿도록 조절해 주세요.
- 사용 후 청결하게 관리하세요.
- 전원을 켜고 트리머 헤드를 귀 가장자리를 따라 천천히 움직여 빠져나온 털을 제거하세요. 트리머의 날이 있는 면이 털에 닿도록 조절해 주세요.
- 트리머 헤드를 귀 속에 살짝 넣으세요. 트리머 헤드를 귓속에 너무 깊이 넣지 마세요(약 5mm/12mm).
- 천천히 트리머 헤드를 움직여 원치 않는 귓속의 털을 정리하세요.
- 사용 후 청결하게 관리하세요.
- 털이 자라는 방향으로 눈썹을 빗질하세요.
- 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 트리머 헤드에 눈썹 빗을 밀어서 끼우세요. 짧은 눈썹 빗은 눈썹을 3mm까지 트리밍합니다. 긴 빗은 눈썹을 5mm까지 트리밍할 수 있습니다.
- 전원을 켭니다.
- 눈썹 바깥쪽 끝에서 코 하단 방향(눈썹이 자라는 반대 방향)으로 빗을 움직여 주세요.
- 사용 후 청결하게 관리하세요.
제품에 프리시전 트리머 헤드가 함께 제공되는 경우 이 헤드를 사용하여 턱수염, 구레나룻, 목털을 다듬고 유지할 수 있습니다. 가장 효과적으로 트리밍하려면 빗의 평평한 부분을 피부에 대고 트리머를 천천히 움직이세요. 체모가 자라는 반대 방향으로 가볍게 압력을 가하세요.
세부 빗은 다음과 같은 길이와 디자인으로 제공됩니다.
세부 빗 M = 남은 털 길이 3mm 또는 0.12인치
세부 빗 L = 남은 털 길이 5mm 또는 0.19인치
참고: 처음 사용할 때는 항상 빗과 함께 프리시전 트리머 헤드를 사용하세요. 그 이후에는 빗 유무에 관계없이 본 액세서리를 사용할 수 있습니다. 빗 없이 프리시전 트리머를 사용할 경우 닿는 모든 모발이 정리되니 주의하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NT1620/15, NT1650/16, NT3650/16. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›