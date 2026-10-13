필립스 코털 트리머는 어떻게 사용해야 하나요?

코털 트리머는 각 측면에 커팅 부품이 있는 모델과 같이 보호형 가드와 함께 제작되므로 날이 피부에 직접 닿지 않도록 합니다. 보호형 가드를 사용하면 짧은 체모 스텁이 남습니다. 피부에 상처가 나거나, 수염이 피부 속으로 파고들어 자라거나, 수염이 뽑힐 위험 없이 깔끔한 스타일을 연출할 수 있습니다.



트리머를 코에 삽입합니다. 트리머 헤드를 돌려 여러 방향으로 자라는 수염을 제거합니다. 트리머 헤드를 콧구멍에 너무 깊이 넣지 마세요. 회전식 팁이 있는 헤드의 경우 약 5mm를 삽입합니다. 선형 팁이 있는 트리머 헤드의 경우 약 12mm를 삽입합니다. 회전하는 동안 트리머의 평평한 면을 피부에 대면 간지러움을 줄일 수 있습니다.



눈썹을 트리밍할 때는 항상 눈썹 빗을 트리머 헤드에 부착하십시오. 빗을 사용하면 원하는 길이로 자를 수 있습니다.