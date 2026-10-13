제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 코털 트리머는 어떻게 사용해야 하나요?

필립스 코털 트리머는 코털, 귀털 및 눈썹을 편안하게 트리밍하는 다기능 장치입니다. 트리머를 사용하는 방법을 보려면 아래 동영상을 시청하십시오. 코털 트리머를 사용하는 자세한 방법을 보려면 아래 섹션을 참조하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NT1620/15, NT1650/16, NT3650/16. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지