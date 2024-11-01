Article Published Date : 2023년 3월 21일
필립스 에어프라이어 바구니를 팬에서 분리하려면 어떻게 해야 합니까?
게시일 2023년 3월 21일
필립스 에어프라이어 팬에서 바구니를 분리하려면 다음을 수행하십시오.
열림 버튼을 누를 수 있도록 투명 덮개를 미십시오. 열림 버튼을 누르고 동시에 필립스 에어프라이어 바구니를 분리하십시오.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.
NA322/00 , NA342/00 , HD9285/93 , HD9285/90 , HD9280/30 , HD9270/20 , HD9280/90 , HD9270/70 , HD9200/60 , HD9252/70 , HD9270/60 , HD9200/20 , HD9200/90 , HD9270/90 , HD9252/90 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오. 자주 묻는 질문
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