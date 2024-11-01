아니요, 필립스 에어프라이어 바구니를 제자리에 고정하는 데 도움이 되므로 분리할 필요가 없습니다.

분실한 경우, 필립스 온라인 스토어를 통해 주문하거나 가까운 서비스 센터에 문의하세요.