Article Published Date : 2023년 3월 28일
필립스 에어프라이어 팬에서 고무 플러그를 분리해야 하나요?
게시일 2023년 3월 28일
아니요, 필립스 에어프라이어 바구니를 제자리에 고정하는 데 도움이 되므로 분리할 필요가 없습니다. 분실한 경우, 필립스 온라인 스토어를 통해 주문하거나 가까운 서비스 센터에 문의하세요. 고무 플러그가 빠진 경우 삽입하는 방법: 끝부분이 구멍을 향하도록 하여 팬 상단에서 고무 플러그를 삽입합니다. 한 손으로 뒷면에서 끝부분을 잡아당기면서 다른 손으로 윗부분에서 원뿔 모양 끝부분이 구멍을 통해 완전히 삽입될 때까지 누릅니다.
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NA322/00 , NA342/00 , HD9285/93 , HD9285/90 , HD9280/30 , HD9270/20 , HD9280/90 , HD9270/70 , HD9200/60 , HD9252/70 , HD9270/60 , HD9200/20 , HD9200/90 , HD9270/90 , HD9252/90 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.
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