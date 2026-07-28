필립스 에어프라이어로 맛있는 요리를 만들 수 있습니다. 필립스 에어프라이어로 만들 수 있는 새로운 레시피는 여러 방법을 통해 찾을 수 있습니다. 필립스 에어프라이어 레시피는 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 1. HomeID 앱: iOS 및 Android에서 사용 가능. HomeID 앱에 대한 자세한 정보는 www.home.id/app을 참조하세요.

2. 필립스 에어프라이어 레시피 북을 다운로드하여 손쉬운 에어프라이어 레시피를 둘러보세요. 다운로드를 시작하려면 여기를 클릭하세요. (참고: 파일 크기는 32MB이며 다운로드하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다)