제품 카테고리 권장 어댑터 필립스 그루밍 및 뷰티: OneBlade, 면도기, 여성용 면도기, 그루머 및 헤어 클리퍼 필립스 HQ87 방수 IPX4 어댑터 필립스 소닉케어: 전동 칫솔 및 치간 세정기 필립스 WAA1001 방수 IPX4 어댑터(흰색)

필립스 WAA2001 방수 IPX4 어댑터(검은색)

방수(IPX4) 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다. 이 어댑터는 필립스 온라인 판매처 또는 기타 대리점에서 구매할 수 있습니다. 어댑터에서 “IPX4”라고 쓰여 있는 텍스트 또는 기호를 찾으세요.예를 들어, HQ87 IPX4 벽면 어댑터는 아래에서 확인할 수 있습니다.참고: 방수 기능 또는 IPX4를 지정하는 아이콘과 이미지는 국가마다 다릅니다. 제품에 따라 권장되는 USB 벽면용 충전기는 사용 설명서를 참조하세요.