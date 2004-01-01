필립스는 플라스틱 폐기물 감소를 위해 최선을 다하고 있습니다. 환경 보호 노력의 일환으로, 일부 필립스 제품에는 더 이상 USB 전원 어댑터가 제공되지 않습니다. 불편할 수도 있으나, 많은 소비자들은 이미 한 개 이상의 USB 벽면 어댑터를 가지고 있기 때문입니다.
USB 전원 어댑터와 함께 사용할 수 있는 USB 충전 케이블은 계속 제공할 예정입니다.
다음은 필립스 제품에 사용할 수 있는 전원 어댑터에 대한 자세한 정보입니다.
제품 구매 시 어댑터가 제공되지 않는 이유는 무엇입니까?
게시일 2023년 8월 10일
Philips.com을 통해 USB 어댑터를 구입할 수 있습니까?
필립스 USB 전원 어댑터 구매 여부는 국가에 따라 다릅니다. 아래의 어댑터(HQ87 또는 WAA1001/WA2001) 중 하나를 검색하거나 Philips.com 사이트에서 “USB 벽면 어댑터” 또는 “벽면 어댑터”를 검색할 수 있습니다. 원하는 정보를 찾을 수 없는 경우 당사에 문의하세요.
USB 전원 어댑터가 이미 있음
이미 USB 전원 어댑터를 가지고 있는 경우, 전원 어댑터가 인증 및 안전 기준을 충족하고 신뢰할 수 있는 브랜드의 제품인지 확인하세요. 아래에서 안전한 충전에 대한 안전 기준을 확인하세요.
- 입력 전압: 100~240V
- 출력 전압: 5V
- 전원 출력: 1A 이상
- 욕실 등 습한 환경에서 제품을 사용하거나 충전할 경우 항상 방수(IPX4) 등급 어댑터를 사용하세요.
USB 전원 어댑터가 없음
방수(IPX4) 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다. 이 어댑터는 필립스 온라인 판매처 또는 기타 대리점에서 구매할 수 있습니다. 어댑터에서 “IPX4”라고 쓰여 있는 텍스트 또는 기호를 찾으세요.
예를 들어, HQ87 IPX4 벽면 어댑터는 아래에서 확인할 수 있습니다.
참고: 방수 기능 또는 IPX4를 지정하는 아이콘과 이미지는 국가마다 다릅니다. 제품에 따라 권장되는 USB 벽면용 충전기는 사용 설명서를 참조하세요.
