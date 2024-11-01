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필립스 에어프라이어에서 플라스틱 냄새가 남

게시일 2023년 1월 18일
조리 중 필립스 에어프라이어에서 플라스틱 냄새가 나는 경우, 다음 문서를 읽고 그 이유와 제거 방법을 알아보세요.

플라스틱 냄새가 나는 이유는 무엇인가요?

에어프라이어의 하우징과 내부 서랍은 플라스틱으로 만들어졌으며 팬과 바구니는 PTFE 코팅되어 있습니다. 에어프라이어는 매우 높은 온도(최고 200°C)에 도달하므로 제품을 처음 사용할 때 이러한 부품에서 냄새가 날 수 있습니다.

플라스틱 냄새는 어떻게 제거하나요?

플라스틱 냄새가 날 경우 다음 단계를 따라 냄새를 줄이세요.
  1. 청소에 앞서 에어프라이어를 약 30분 동안 식힙니다.
  2. 바구니를 분리하고 주방용 세제와 물을 사용하여 젖은 천이나 스펀지로 서랍을 청소합니다. 참고: 주방 금속 도구 또는 연마성 세척제는 제품에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요.
  3. 바구니와 서랍을 에어프라이어 안에 다시 넣습니다.
  4. 제품을 콘센트에 꽂습니다.
  5. 안에 음식을 넣지 않고 타이머를 최대 시간으로 설정하고 온도를 200°C로 설정합니다.
  6. 에어프라이어를 시작하고 시간이 경과할 때까지 기다립니다.

이 과정은 맡았던 플라스틱 냄새를 제거하는 데 도움이 됩니다.


위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.

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