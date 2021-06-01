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    Sonicare 9900 Prestige SenseIQ 기반 음파 칫솔

    HX9992/22

    SenseIQ로 개인 맞춤화된 특별한 관리

    SenseIQ 기술이 적용된 소닉케어 9900 프레스티지는 필립스의 최첨단 음파 칫솔입니다. 당사의 검증된 지능형 음파 기술은 압력 감지 및 자동 조정 기능으로 종합적인 관리가 가능하여 언제나 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

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    Sonicare 9900 Prestige SenseIQ 기반 음파 칫솔

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    SenseIQ로 개인 맞춤화된 특별한 관리

    SenseIQ와 함께

    • 최첨단 칫솔
    • SenseIQ 감지, 적응, 관리
    • 올인원 칫솔모
    • AI 지원 소닉케어 앱
    SenseIQ 기술로 감지, 적응 및 관리

    SenseIQ 기술로 감지, 적응 및 관리

    양치질을 하면, SenseIQ 기술이 압력, 움직임, 범위 등을 초당 최대 100회 감지합니다. 압력을 세게 가하면, 알아서 강도를 조정합니다. 지능형 SenseIQ로 칫솔질 모드를 통해 정보를 수집하여 점차 손쉬운 관리와 더 나은 칫솔질을 경험할 수 있습니다.

    완벽한 관리를 위한 올인원 칫솔모

    완벽한 관리를 위한 올인원 칫솔모

    A3 프리미엄 올인원 칫솔모를 사용하면 타협하지 않는 세정력을 경험할 수 있습니다. 필립스 최고의 칫솔모는 닿기 힘든 부위까지 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하는 데 도움이 되는 인체공학적 브러시를 갖추고 있습니다*. 삼각형 브러시는 2일 내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거해 줍니다***. 긴 브러시는 2주 만에 15배 더 건강한 잇몸을 만들어 줍니다**. 중간에 칫솔모를 바꾸지 않고도 이러한 효과를 누릴 수 있습니다. 칫솔모는 3개월 사용 후 효과가 떨어진다는 것을 알고 계셨나요? BrushSync™ 기능은 교체 시기가 다가오면 알려줍니다.

    필립스 소닉케어 앱의 개인 맞춤형 안내

    필립스 소닉케어 앱의 개인 맞춤형 안내

    필립스 소닉케어 앱은 인공 지능을 기반으로 하며 칫솔과 완벽한 조화를 이룹니다. 압력, 동작, 범위, 지속 시간 및 빈도에 대한 실시간 안내를 따라 양치할 수 있습니다. 일, 주, 월, 연도별로 진행 상황 보고서를 볼 수 있습니다. 더 나은 칫솔질을 위한 맞춤형 권장 사항과 사용할 수 있는 단계를 확인해 보세요. 한편, 자동 동기화를 통해 양치 시 앱을 사용하지 않아도 앱에서 양치 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

    칫솔질 방법 감지

    칫솔질 방법 감지

    필립스 소닉케어 9900 프레스티지는 센서를 사용하여 양치를 하는 동안 가하는 압력, 세정 움직임 및 범위를 초당 최대 100회 감지합니다. 센서는 또한 양치 시간 및 빈도를 감지합니다.

    너무 세게 칫솔질할 때 실시간으로 사용자에게 맞게 조정

    너무 세게 칫솔질할 때 실시간으로 사용자에게 맞게 조정

    대부분 사용자는 칫솔질 중에 너무 많은 압력을 가합니다. 이 때문에 필립스 음파 칫솔은 너무 세게 누르면 자동으로 강도를 조정합니다. 또한, 무료 필립스 소닉케어 앱을 통해 양치 수준을 한 단계 더 높일 수 있도록 맞춤 안내와 맞춤형 권장 사항을 경험할 수 있습니다.

    치아와 잇몸을 직관적으로 관리

    치아와 잇몸을 직관적으로 관리

    필립스 소닉케어 9900 프레스티지는 사용자 중심으로 설계되었습니다. 사용자에게 맞춘 최첨단 기술은 사용 방법도 매우 쉬울 뿐 아니라 반응도 좋습니다.

    음파 칫솔질: 효과적인 양치를 위한 마스터클래스

    음파 칫솔질: 효과적인 양치를 위한 마스터클래스

    음파 기술로 플라그를 제거해 보세요. 음파 기술은 효과적이고 부드러운 양치의 기준이 될 것입니다. 칫솔질하는 동안 칫솔모 최대 31,000개의 움직임과 역동적인 유체 작용으로 닿기 힘든 부분까지 깨끗하게 닦을 수 있으므로 입안이 매우 상쾌하고 깨끗해집니다.

    칫솔질에 대한 실시간 피드백

    칫솔질에 대한 실시간 피드백

    너무 세게 칫솔질을 하거나 문지른 경우 자신은 알아차리지 못할 수 있지만 칫솔이 알아차립니다. 손잡이 끝에 있는 표시등은 압력 또는 문지름 동작을 줄일 수 있도록 조용히 알려줍니다.

    휴대가 간편한 USB 포함 프레스티지 여행용 케이스

    휴대가 간편한 USB 포함 프레스티지 여행용 케이스

    우아하고 컴팩트한 여행용 케이스로 어떤 가방에도 넣을 수 있어 집밖에서도 편안하게 사용할 수 있습니다. 튼튼한 케이스는 부드럽고 비건 친화적인 가죽이 감싸고 있습니다. 또한 내장형 USB-C 포트와 USB 충전 케이블이 포함되어 있어 칫솔을 케이스에서 꺼내지 않고도 간편하게 충전할 수 있습니다.

    세련되고 컴팩트한 디자인

    세련되고 컴팩트한 디자인

    소닉케어 9900 프레스티지를 통해 스타일과 휴대성을 겸비한 첨단 기술을 경험하세요. 다이아몬드클린보다 18mm 짧으며 프리미엄 소재를 사용하여 럭셔리한 음파 칫솔이 보기에도 편안하고 촉감도 좋습니다.

    미니멀한 스탠드와 충전대로 간편한 충전

    칫솔을 충전할 때는 충전대에 올려놓기만 하면 됩니다. 칫솔의 깔끔하고 모던한 디자인에 완벽하게 어울립니다.

    기술 사양

    • 연결

      Bluetooth® 무선 기술
      양치 연동 앱

    • 소비전력

      전원 공급 장치
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      2주 이상****
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      미드나이트 블루

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 호환성

      Android 호환성
      Android OS 8.0 이상
      iOS 호환성
      iOS 13.0 이상의 iPhone

    • 편리한 사용

      핸들
      • 세련되고 컴팩트한 디자인
      • 심리스 터치 컨트롤
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      아이콘 표시등 켜짐
      여행용 케이스
      • 우아하고 컴팩트한 충전 케이스
      • 비건 친화적 가죽
      BrushSync 교체 알림
      • 칫솔모 교체 알림등 켜짐
      • 언제나 보장되는 최적의 효과

    • 구성품

      핸들
      소닉케어 9900 프레스티지 1개
      칫솔모
      • A3 프리미엄 올인원 1개
      • TongueCare+ 혀클리너 1개
      프레스티지 USB 충전 케이스
      1개
      충전대
      1
      USB 케이블
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 20배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
      구강 건강 관리 효과
      최대 15배 잇몸 건강 개선**
      타이머
      브러시페이서와 스마트타이머
      착색 제거 효과
      최대 100%의 착색 제거 효과***
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      압력 피드백
      • 링에 보라색 등이 켜짐
      • 핸들 진동으로 알림
      문지름 피드백
      • 링에 황색 등이 켜짐
      • 핸들 진동으로 알림
      • 앱에서 켜거나 끌 수 있는 옵션

    • SenseIQ 기술

      압력 감지 센서
      양치 압력이 너무 강할 때 알림
      위치 센서
      • 매번 양치할 때마다
      • 칫솔질 범위 추적
      양치 센서
      문지름을 줄여주는 가이드
      3D 구강 맵
      놓친 부위 강조 표시
      적응형 강도
      • 강도 수준 조정
      • 너무 많은 압력이 가해진 경우
      인공 지능
      칫솔질 감지 및 동기화

    • AI 탑재 소닉케어 앱

      실시간 가이드
      • 개인 맞춤형 추천
      • 일/월/년 진행 상황 보고서
      맞춤형 모드
      • 세정
      • White+
      • 잇몸 건강
      • 딥 클린
      • 민감 세정

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    • * 6주간 일반 칫솔 대비
    • ** 일반 칫솔 대비 실험 결과
    • *** 표준 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

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