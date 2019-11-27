단종됨
HD8832/05
원하는 방식대로 만드는 원터치 커피
100% 세라믹 그라인더 덕분에 신선한 원두에서 완벽한 에스프레소를 추출할 수 있습니다. 또한 직관적 디스플레이를 통해 강도와 온도, 소요 시간을 손쉽게 선택하고 자동 우유 거품기로 뜨거운 우유 거품도 한번에 간단하게 만들어 보세요.
7가지 종류의 커피를 추출
자동 우유 거품기
블랙
5단계로 조절 가능한 그라인더
버튼을 누르고 잠시 기다리기만 하면 신선하게 그라인딩된 원두에서 한 번에 한 잔 또는 두 잔의 에스프레소를 추출할 수 있습니다.
매끄러운 카푸치노도 이제 자동 우유 거품기로 쉽게 만들 수 있습니다. 바리스타들이 "카푸치노토레"라고도 부르는 이 우유 거품기는 우유팩이나 병에서 우유를 직접 가져와 자동으로 거품을 낸 후 밖으로 튀는 일 없이 컵에 우유를 일정한 흐름으로 따라 냅니다.
당사의 그라인더는 100% 세라믹으로, 매우 튼튼하고 정밀합니다. 덕분에 최소 20,000잔의 신선하고 향기로운 커피를 즐기실 수 있습니다.
4.3
5점 만점
6
리뷰
100%
의 추천 제품
타탈리아노
27/11/2019
한국
풀오토매틱 에스프레소 머신
처음 설치하고 바로 사용해봤는데 사용하가 쉽고 커피도 쉽게 내려서 맛있게 즐길수 있어서 좋네요.
찬성
사용이 편하다
반대
관리할 부분이 많다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-10-27
carrie
07/12/2017
한국
좋아요
6개월 넘게 사용해본 결과..정말 만족하고 잘 사용하고 있어요. 홀빈과 분쇄커피를 모두 사용 가능한 점이 가장 마음에 들고 그라인더가 5단계 조절되어 원두의 특징에 따라 조절해서 사용할 수 있는점도 마음에 드네요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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seul65
30/01/2020
한국
확인 된 구매자
커피 농도 조절가능해서 좋아요
집에 커피 진하게 먹는 사람이랑 연하게 먹는 사람이 다 있는데 다 만족할수 있어서 좋습니다. 근데 다른 머신들도 마찬가지지만 청소가 좀 귀찮아요
찬성
농도조절가능
반대
관리 귀찮음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-29
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-12-29