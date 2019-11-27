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단종됨

3100 series전자동 에스프레소 머신

HD8832/05

4.3

| (6) 리뷰 | 100%의 추천 제품

원하는 방식대로 만드는 원터치 커피

100% 세라믹 그라인더 덕분에 신선한 원두에서 완벽한 에스프레소를 추출할 수 있습니다. 또한 직관적 디스플레이를 통해 강도와 온도, 소요 시간을 손쉽게 선택하고 자동 우유 거품기로 뜨거운 우유 거품도 한번에 간단하게 만들어 보세요.

모든 혜택 보기

직관적 디스플레이 사용

원하는 방식대로 만드는 원터치 커피

  • 7가지 종류의 커피를 추출

  • 자동 우유 거품기

  • 블랙

  • 5단계로 조절 가능한 그라인더

원터치로 신선한 원두에서 에스프레소를 추출

원터치로 신선한 원두에서 에스프레소를 추출

버튼을 누르고 잠시 기다리기만 하면 신선하게 그라인딩된 원두에서 한 번에 한 잔 또는 두 잔의 에스프레소를 추출할 수 있습니다.

자동 우유 거품기를 이용해 원터치로 만드는 부드러운 우유 거품

자동 우유 거품기를 이용해 원터치로 만드는 부드러운 우유 거품

매끄러운 카푸치노도 이제 자동 우유 거품기로 쉽게 만들 수 있습니다. 바리스타들이 "카푸치노토레"라고도 부르는 이 우유 거품기는 우유팩이나 병에서 우유를 직접 가져와 자동으로 거품을 낸 후 밖으로 튀는 일 없이 컵에 우유를 일정한 흐름으로 따라 냅니다.

최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

최고의 커피 20,000잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더

당사의 그라인더는 100% 세라믹으로, 매우 튼튼하고 정밀합니다. 덕분에 최소 20,000잔의 신선하고 향기로운 커피를 즐기실 수 있습니다.

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4.3

5점 만점

6

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

27/11/2019

한국

한국

풀오토매틱 에스프레소 머신

처음 설치하고 바로 사용해봤는데 사용하가 쉽고 커피도 쉽게 내려서 맛있게 즐길수 있어서 좋네요.

찬성

사용이 편하다

반대

관리할 부분이 많다

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이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-10-27

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이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-10-27

07/12/2017

한국

한국

좋아요

6개월 넘게 사용해본 결과..정말 만족하고 잘 사용하고 있어요. 홀빈과 분쇄커피를 모두 사용 가능한 점이 가장 마음에 들고 그라인더가 5단계 조절되어 원두의 특징에 따라 조절해서 사용할 수 있는점도 마음에 드네요.

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이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

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30/01/2020

한국

한국

확인 된 구매자

커피 농도 조절가능해서 좋아요

집에 커피 진하게 먹는 사람이랑 연하게 먹는 사람이 다 있는데 다 만족할수 있어서 좋습니다. 근데 다른 머신들도 마찬가지지만 청소가 좀 귀찮아요

찬성

농도조절가능

반대

관리 귀찮음

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이 후기는 3100 series HD8832/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-12-29

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사용 날짜 2019-12-29

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