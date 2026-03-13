100% 세라믹 그라인더 덕분에 신선한 원두에서 완벽한 에스프레소를 추출할 수 있습니다. 또한 직관적 디스플레이를 통해 강도와 온도, 소요 시간을 손쉽게 선택하고 자동 우유 거품기로 뜨거운 우유 거품도 한번에 간단하게 만들어 보세요.