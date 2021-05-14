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단 60초 만에 간편한 치간 세정
필립스 소닉케어 컴팩트 플로서 1000으로 매일 루틴에 간편한 치간 세정을 추가하십시오. 60초 만에 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 최대 99.9%의 플라그*를 제거합니다. 접이식 디자인 덕분에 이동 중 사용하기에 매우 편리합니다.모든 혜택 보기
이용 가능:
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필립스 소닉케어 컴팩트 플로서 1000은 부드럽고 효과적이며 어디든 휴대할 수 있습니다. 플로서는 단 60초 만에 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 플라그를 최대 99.9% 제거합니다*.
필립스 소닉케어 컴팩트 플로서 1000은 단 4주 만에 잇몸 건강 개선에 있어 일반 치실보다 최대 100% 더 효과적입니다**.
이 플로서는 컴팩트한 휴대용으로 설계되었습니다. 접이식 200ml 물탱크는 비어 있을 때 손잡이 위로 미끄러져 들어가 집에서는 쉽게 보관이 가능하고, 여행하는 동안 가방에 간편하게 넣을 수 있습니다.
본 구강세정기의 200ml 접이식 물탱크에는 60초 동안 세정하기에 적절한 양의 물을 담을 수 있어 세정 중간에 물을 다시 채우기 위해 멈출 필요가 없습니다. 다음 사용 시에는 물탱크를 본체로부터 밀어 분리한 후 물을 채우거나 (세면대가 얕은 경우), 노즐 옆에 위치한 주입 포트를 통해 직접 물을 채울 수도 있습니다. 사용 후에는 건조가 용이하도록 포트를 열어 두는 것을 권장합니다.
완전 충전 시 최대 21일간 배터리가 지속되어*** 집에서나 여행 중에도 사용할 수 있습니다. 충전이 필요할 때는 USB-A와 소형 플러그 케이블을 사용하여 전원에 연결하기만 하면 됩니다.
3가지 세정 모드로 맞춤형 루틴을 만들어 보십시오. 펄스 모드는 잇몸을 부드럽게 마사지해 주고, 클린 모드는 일상적인 구강 관리에 효과적이며, 민감 모드는 보다 부드러운 케어를 제공합니다.
손에 편안하게 쥘 수 있도록 설계되어 안정적인 그립감을 제공하며, 어디서든 자신감 있게 사용할 수 있습니다. IPX7 방수 등급 덕분에 욕실에서도 안심하고 플로서를 사용할 수 있습니다.
필요에 맞는 팁을 선택하고, 필요시 교체하십시오. 매일 치아 사이와 잇몸 라인을 효과적으로 세정하기 위해 표준 팁을 사용하십시오. 또는 민감한 치아와 잇몸을 위해 특별히 설계된 가장자리가 부드러운 컴포트 팁으로 교체해 보십시오. 두 가지 팁 모두 최대 360도까지 회전할 수 있어 구강 뒷부분과 같이 닿기 어려운 부위까지 쉽게 닿을 수 있습니다.
개봉 시 두 번째 팁이 주입 포트 내부에 보관되어 있는지 확인하십시오. 이 공간은 매번 플로서 팁을 사용 후 안전하고 청결하게 유지하는 보관함을 늘려 줍니다.
15초마다 페이서가 물의 흐름을 일시 중단하고 새로운 구강 사분역으로 안내해, 전체 60초 루틴 동안 올바른 순서를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 방식으로 속도가 너무 빠른지 아니면 느린지 또는 물이 부족한지 걱정할 필요 없이 네 개의 사분역을 모두 고르게 세정할 수 있습니다.
소비전력
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
성능
구성품
구강 건강 관리 효과
모드 및 강도
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