60초 만에 완벽한 세정이 가능한 200ml 접이식 물탱크

본 구강세정기의 200ml 접이식 물탱크에는 60초 동안 세정하기에 적절한 양의 물을 담을 수 있어 세정 중간에 물을 다시 채우기 위해 멈출 필요가 없습니다. 다음 사용 시에는 물탱크를 본체로부터 밀어 분리한 후 물을 채우거나 (세면대가 얕은 경우), 노즐 옆에 위치한 주입 포트를 통해 직접 물을 채울 수도 있습니다. 사용 후에는 건조가 용이하도록 포트를 열어 두는 것을 권장합니다.