HX7108/05
기능은 심플하게, 효과는 강력하게
양치 습관은 그대로, 소닉케어가 알아서 맞춰주는 올 뉴 소닉케어 테크놀로지로 더욱 편안하고 효과적인 양치를 즐겨보세요. 새롭게 특허받은 소닉 파워 시스템이 에너지 손실 없이 칫솔모 끝까지 힘을 전달해 입안 어느 각도에서도 안정적인 최적의 양치가 가능하며, 플라그 또한 최대 10배* 더 강력하게 제거가 가능합니다.모든 혜택 보기
특허 기술이 적용된 올 뉴 소닉 파워 시스템이 칫솔모 끝까지 강력한 진동을 전달해 입안 어느 각도에서도 최적의 세정 효율을 유지합니다. 이와 더불어 칫솔모 끝까지 최대 31,000회 음파진동을 전달하며, 미세공기방울이 치아 틈새 사이를 케어합니다.
함께 탑재된 C3 프리미엄 플라그 케어 칫솔모로 더욱 밝은 치아를 경험해 보세요. 오각형 모양으로 중앙에 촘촘하게 모여 있는 단단한 칫솔모가 치아를 더욱 밝게 해줍니다. 또한, 촘촘하게 배열된 칫솔모가 수동 칫솔보다 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과로 입안 전체를 상쾌하게 세정해 줍니다.
더 정교해진 최첨단 압력 감지 센서가 치아와 잇몸에 가해지는 과도한 압력을 즉각 감지하여 진동으로 적절한 압력을 안내합니다.
두 가지 강도를 취향과 컨디션에 맞게 조절해, 더욱 상쾌한 양치를 할 수 있습니다.
브러시페이서가 입안을 20초 간격으로 세정하고, 2분 스마트 타이머가 양치 완료 신호를 주어 올바른 양치 습관을 기를 수 있습니다.
필립스 소닉케어 정품 칫솔모에 탑재된 RFID 칩으로 칫솔모의 사용 횟수와 강도를 자동으로 추적하여 칫솔모 교체 알림등이 LED 점등으로 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 가장 최상의 효과를 유지하기 위해 칫솔모는 3개월마다 교체를 권장합니다.
업그레이드된 에너지 효율로 완충 시 최대 3주까지 무선으로 사용이 가능해, 충전 걱정 없이 편리한 구강 케어를 할 수 있습니다.
강도 조절
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
소비전력
스마트 센서 기술
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