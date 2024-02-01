데일리 착색 관리의 시작

양치 습관은 그대로, 소닉케어가 알아서 맞춰주는 올 뉴 소닉케어 테크놀로지로 더욱 편안하고 효과적인 양치를 즐겨보세요. 새롭게 특허받은 소닉 파워 시스템이 에너지 손실 없이 칫솔모 끝까지 힘을 전달해 입안 어느 각도에서도 안정적인 최적의 양치가 가능하며, 플라그 또한 최대 10배* 더 강력하게 제거, 치아는 일주일 만에 최대 2배 더 밝게** 해줍니다.