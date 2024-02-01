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    Philips Sonicare 올 뉴 소닉케어 화이트닝 충전식 전동 칫솔

    HX7110/03

    데일리 착색 관리의 시작

    양치 습관은 그대로, 소닉케어가 알아서 맞춰주는 올 뉴 소닉케어 테크놀로지로 더욱 편안하고 효과적인 양치를 즐겨보세요. 새롭게 특허받은 소닉 파워 시스템이 에너지 손실 없이 칫솔모 끝까지 힘을 전달해 입안 어느 각도에서도 안정적인 최적의 양치가 가능하며, 플라그 또한 최대 10배* 더 강력하게 제거, 치아는 일주일 만에 최대 2배 더 밝게** 해줍니다.

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    이용 가능:

    Philips Sonicare 올 뉴 소닉케어 화이트닝 충전식 전동 칫솔

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    데일리 착색 관리의 시작

    최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    • 특허 받은 소닉 파워 시스템
    • 최첨단 압력 감지 센서
    • 최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*, 최대 2배 더 밝은 치아**
    • 2가지 모드, 1단계 강도 조절
    • 최대 21일 배터리 지속
    올 뉴 소닉 파워 시스템

    올 뉴 소닉 파워 시스템

    특허 기술이 적용된 올 뉴 소닉 파워 시스템이 칫솔모 끝까지 강력한 진동을 전달해 입안 어느 각도에서도 최적의 세정 효율을 유지합니다. 이와 더불어 칫솔모 끝까지 최대 31,000회 음파진동을 전달하며, 미세공기방울이 치아 틈새 사이를 케어합니다.

    프리미엄 플라그 케어 칫솔모 탑재

    프리미엄 플라그 케어 칫솔모 탑재

    함께 탑재된 C3 프리미엄 플라그 케어 칫솔모로 더욱 밝은 치아를 경험해 보세요. 오각형 모양으로 중앙에 촘촘하게 모여 있는 단단한 칫솔모가 치아를 더욱 밝게 해주며, 단 일주일 만에 최대 2배 더 하얀 치아를 만들어 줍니다.** 또한, 촘촘하게 배열된 칫솔모가 수동 칫솔보다 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과로 입안 전체를 상쾌하게 세정해 줍니다.

    최첨단 압력 감지 센서

    최첨단 압력 감지 센서

    더 정교해진 최첨단 압력 감지 센서가 치아와 잇몸에 가해지는 과도한 압력을 즉각 감지하여 진동으로 적절한 압력을 안내합니다.

    나를 위한 맞춤 케어

    나를 위한 맞춤 케어

    2가지 모드(클린, 화이트닝)가 탑재되어 있어, 치아 착색 고민에 맞춰 최적의 양치가 가능합니다.

    양치 가이드 세션

    양치 가이드 세션

    브러시페이서가 입안을 20초 간격으로 세정하고, 2분 스마트 타이머가 양치 완료 신호를 주어 올바른 양치 습관을 기를 수 있습니다.

    칫솔모 교체 알림등

    칫솔모 교체 알림등

    필립스 소닉케어 정품 칫솔모에 탑재된 RFID 칩으로 칫솔모의 사용 횟수와 강도를 자동으로 추적하여 칫솔모 교체 알림등이 LED 점등으로 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 가장 최상의 효과를 유지하기 위해 칫솔모는 3개월마다 교체를 권장합니다.

    최대 3주 무선 사용

    최대 3주 무선 사용

    업그레이드된 에너지 효율로 완충 시 최대 3주까지 무선으로 사용이 가능해, 충전 걱정 없이 편리한 구강 케어를 할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      높음
      더 깨끗한 세정을 위해

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      21일
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      타이머
      브러시페이서 및 스마트타이머

    • 구성품

      핸들
      1 5500 충전식 칫솔
      칫솔모
      C3 프리미엄 플라그 디펜스 1개
      충전기
      1

    • 세정 성능

      플라그 제거
      10배 더 우수한 효과*
      치아 미백
      최대 2배 더 하얀 치아**
      속도
      분당 62,000회의 브러시 동작

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      화이트
      치아 표면의 착색 제거

    • 소비전력

      전압
      100-240V
      꺼짐 모드(액세서리 없음)
      해당 없음
      저에너지 모드
      < 0.5W

    • 스마트 센서 기술

      압력 피드백
      진동 소리
      교체 알림
      칫솔모 교체 알림 기능이 있어 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다

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