검색어

  • 데일리 프리미엄의 표준 데일리 프리미엄의 표준 데일리 프리미엄의 표준

    Philips Sonicare 올 뉴 소닉케어 플러스 충전식 전동 칫솔

    HX7411/11

    데일리 프리미엄의 표준

    양치 습관은 그대로, 소닉케어가 알아서 맞춰주는 올 뉴 소닉케어 테크놀로지로 더욱 편안하고 효과적인 양치를 즐겨보세요. 새롭게 특허받은 소닉 파워 시스템이 에너지 손실 없이 칫솔모 끝까지 힘을 전달해 입안 어느 각도에서도 안정적인 최적의 양치가 가능하며, 플라그 또한 최대 10배* 더 강력하게 제거가 가능합니다.

    모든 혜택 보기

    이용 가능:

    Philips Sonicare 올 뉴 소닉케어 플러스 충전식 전동 칫솔

    유사 제품

    모두 보기 6000 시리즈

    데일리 프리미엄의 표준

    최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    • 특허 받은 소닉 파워 시스템
    • 최첨단 압력 감지 센서
    • 최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
    • 3가지 모드, 3단계 강도 조절
    • 최대 21일 배터리 지속
    올 뉴 소닉 파워 시스템

    올 뉴 소닉 파워 시스템

    특허 기술이 적용된 올 뉴 소닉 파워 시스템이 칫솔모 끝까지 강력한 진동을 전달해 입안 어느 각도에서도 최적의 세정 효율을 유지합니다. 이와 더불어 칫솔모 끝까지 최대 31,000회 음파진동을 전달하며, 미세공기방울이 치아 틈새 사이를 케어합니다.

    센서티브 초미세모 칫솔모 탑재

    센서티브 초미세모 칫솔모 탑재

    본 전동칫솔에는 S2 센서티브 초미세모 칫솔모가 탑재되어 있어 부드럽고 꼼꼼한 케어가 가능합니다. 올 뉴 소닉케어 플러스로 최대 10배* 강력한 플라그 제거도 함께 경험해 보세요.

    최첨단 압력 감지 센서

    최첨단 압력 감지 센서

    더 정교해진 최첨단 광학 비주얼 압력 감지 센서가 치아와 잇몸에 가해지는 과도한 압력을 즉각 감지하여 핸들 하단의 라이트링으로 적절한 압력을 안내합니다.

    나를 위한 9가지 맞춤 케어

    나를 위한 9가지 맞춤 케어

    3가지 모드(클린, 센서티브, 화이트)와 3단계 강도를 내 마음대로 조절하여 최적의 편안함과 완벽한 세정을 경험할 수 있습니다.

    소닉케어 코칭 앱 연동

    소닉케어 코칭 앱 연동

    소닉케어 앱과 칫솔을 연동해 현재 양치 상태를 실시간으로 확인하고, 사용자의 양치 습관을 분석해 더 올바른 양치 방법을 제안합니다.

    양치 가이드 세션

    양치 가이드 세션

    브러시페이서가 입안을 20초 간격으로 세정하고, 2분 스마트 타이머가 양치 완료 신호를 주어 올바른 양치 습관을 기를 수 있습니다.

    칫솔모 교체 알림등

    칫솔모 교체 알림등

    필립스 소닉케어 정품 칫솔모에 탑재된 RFID 칩으로 칫솔모의 사용 횟수와 강도를 자동으로 추적하여 칫솔모 교체 알림등이 LED 점등으로 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 가장 최상의 효과를 유지하기 위해 칫솔모는 3개월마다 교체를 권장합니다.

    최대 3주 무선 사용

    최대 3주 무선 사용

    업그레이드된 에너지 효율로 완충 시 최대 3주까지 무선으로 사용이 가능해, 충전 걱정 없이 편리한 구강 케어를 할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      높음
      더 깨끗한 세정을 위해
      일반
      매일매일 깨끗한 양치를 위해
      낮음
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 소비전력

      전압
      100-240V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      21일
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온
      꺼짐 모드(액세서리 없음)
      해당 없음
      저에너지 모드
      0.08W

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 호환성

      Bluetooth 무선 기술
      양치 연동 앱
      Android 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 Android 휴대폰
      iOS 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 iPhone

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      타이머
      브러시페이서 및 스마트타이머

    • 구성품

      핸들
      1 6500 충전식 칫솔
      칫솔모
      • S2 센서티브 1개
      • C3 프리미엄 플라그 디펜스 1개
      충전기
      USB-A 충전기 1개

    • 세정 성능

      플라그 제거
      10배 더 우수한 효과*
      속도
      분당 62,000회의 브러시 동작

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      화이트
      치아 표면의 착색 제거
      민감 세정
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 스마트 센서 기술

      압력 피드백
      • 원형 표시등이 보라색 빛을 냄
      • 진동 소리
      교체 알림
      BrushSync가 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다

    • 소닉케어 앱

      추적 및 진행 보고
      시간이 지남에 따라 양치 패턴을 모니터링하여 구강 건강을 유지하는 데 도움을 줍니다.

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 닿기 힘든 부위 기준, 수동 칫솔 6주 사용 대비

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.