HX7413/06
데일리 프리미엄의 표준
양치 습관은 그대로, 소닉케어가 알아서 맞춰주는 올 뉴 소닉케어 테크놀로지로 더욱 편안하고 효과적인 양치를 즐겨보세요. 새롭게 특허받은 소닉 파워 시스템이 에너지 손실 없이 칫솔모 끝까지 힘을 전달해 입안 어느 각도에서도 안정적인 최적의 양치가 가능하며, 플라그 또한 최대 10배* 더 강력하게 제거가 가능합니다.모든 혜택 보기
특허 기술이 적용된 올 뉴 소닉 파워 시스템이 칫솔모 끝까지 강력한 진동을 전달해 입안 어느 각도에서도 최적의 세정 효율을 유지합니다. 이와 더불어 칫솔모 끝까지 최대 31,000회 음파진동을 전달하며, 미세공기방울이 치아 틈새 사이를 케어합니다.
본 전동칫솔에는 S2 센서티브 초미세모 칫솔모가 탑재되어 있어 부드럽고 꼼꼼한 케어가 가능합니다. 올 뉴 소닉케어 플러스로 최대 10배* 강력한 플라그 제거도 함께 경험해 보세요.
더 정교해진 최첨단 광학 비주얼 압력 감지 센서가 치아와 잇몸에 가해지는 과도한 압력을 즉각 감지하여 핸들 하단의 라이트링으로 적절한 압력을 안내합니다.
3가지 모드(클린, 센서티브, 화이트)와 3단계 강도를 내 마음대로 조절하여 최적의 편안함과 완벽한 세정을 경험할 수 있습니다.
소닉케어 앱과 칫솔을 연동해 현재 양치 상태를 실시간으로 확인하고, 사용자의 양치 습관을 분석해 더 올바른 양치 방법을 제안합니다.
케이스의 견고한 디자인으로 칫솔을 안전하게 보호하고 미니멀한 사이즈로 출장이나 여행에도 언제 어디서나 간편하게 휴대할 수 있습니다.
브러시페이서가 입안을 20초 간격으로 세정하고, 2분 스마트 타이머가 양치 완료 신호를 주어 올바른 양치 습관을 기를 수 있습니다.
필립스 소닉케어 정품 칫솔모에 탑재된 RFID 칩으로 칫솔모의 사용 횟수와 강도를 자동으로 추적하여 칫솔모 교체 알림등이 LED 점등으로 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 가장 최상의 효과를 유지하기 위해 칫솔모는 3개월마다 교체를 권장합니다.
업그레이드된 에너지 효율로 완충 시 최대 3주까지 무선으로 사용이 가능해, 충전 걱정 없이 편리한 구강 케어를 할 수 있습니다.
강도 조절
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
호환성
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
소닉케어 앱
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