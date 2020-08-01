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더 밝고 건강한 치아
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 최적의 착색제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.모든 혜택 보기
W3 프리미엄 화이트 칫솔모로 치아 표면 착색을 제거하고 빛나는 미소를 지어 보세요. 조밀하게 식모된 칫솔모는 착색을 제거하기 위해 특별하게 설계되었으며, 단 3일 만에 치아의 착색을 최대 2배 더 제거하는 효과가 임상적으로 입증되었습니다.***
C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모를 사용하면 가장 깊숙한 곳까지 깔끔한 양치가 가능합니다. 부드럽고 유연한 칫솔모는 치아의 윤곽을 따라 이동할 수 있도록 설계되어 표면 접촉력이 4배 우수하고**, 그 결과 닿기 힘든 곳까지 최대 10배 탁월한 플라그 제거 효과를 선사합니다.
W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 새하얀 치아로 빛나는 미소를 지어보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 칫솔모가 첫 날부터 착색을 제거하여 치아를 더욱 하얗게 만들어 줍니다.
C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 그 어느 때보다도 구석구석 칫솔질할 수 있도록 설계되었습니다. 부드럽고 유연한 측면과 칫솔모가 치아의 윤곽을 따라 움직일 수 있어서 표면 접촉력이 4배 우수하고, 닿기 힘든 곳까지 도달합니다*.
다이아몬드클린 9000은 치과 검진 이전과 이후 양치 습관을 개선하고 건강한 양치 습관을 유지하도록 안내합니다. 내장 스마트 센서가 지나치게 강한 압력이 가해질 때 알려주며 핸들을 소닉케어 앱과 연결하면 맞춤형 진행 상황 보고서가 지속적으로 올바른 양치를 돕고, 장기간 동안 양치 습관이 얼마나 개선되었는지 보여줍니다.
다이아몬드클린 9000에는 Clean, White+, Gum Health 및 Deep Clean+ 모드가 있어 양치의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. Clean 모드는 탁월한 매일 양치에, White+는 착색 제거에, Gum Health는 잇몸을 위한 부드러우면서도 효과적인 세정에, Deep Clean+는 입 안이 상쾌해지는 꼼꼼한 양치에 적합한 모드입니다. 3단계 강도 설정이 지원되므로 깨끗한 양치를 위한 강도 높은 설정과 민감한 구강을 위한 낮은 강도의 설정 중에서 선택할 수 있습니다.
양치 시 지나치게 강한 압력이 가해지는 것을 사용자가 미처 깨닫지 못하는 경우에도 다이아몬드클린 9000은 이를 인지합니다. 힘을 빼야 하는 경우 칫솔이 진동으로 알려줍니다. 이는 칫솔모를 치아에 대고만 있어도 세정이 된다는 알림입니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.
모든 칫솔모는 시간이 지남에 따라 마모되므로 양치 성능이 여전히 좋은지 확인하고 싶으실 것입니다. 필립스의 BrushSync 기술은 사용자가 칫솔모를 얼마 동안 사용했는지, 얼마나 강하게 양치를 했는지 추적합니다. 칫솔모를 교체할 때가 오면 핸들에 있는 BrushSync 교체 알림과 짧은 신호음이 울립니다.
다이아몬드클린 9000은 한 번 충전하면 최대 2주 동안 정기적으로 사용할 수 있습니다.
연결
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
호환성
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
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