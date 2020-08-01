맞춤형 양치 경험

다이아몬드클린 9000에는 Clean, White+, Gum Health 및 Deep Clean+ 모드가 있어 양치의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. Clean 모드는 탁월한 매일 양치에, White+는 착색 제거에, Gum Health는 잇몸을 위한 부드러우면서도 효과적인 세정에, Deep Clean+는 입 안이 상쾌해지는 꼼꼼한 양치에 적합한 모드입니다. 3단계 강도 설정이 지원되므로 깨끗한 양치를 위한 강도 높은 설정과 민감한 구강을 위한 낮은 강도의 설정 중에서 선택할 수 있습니다.