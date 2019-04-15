직접 느끼는 크고 웅장한 저음

음악 감상을 더욱 즐겁게 만들어주는 강력한 저음. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특별히 설계한 중저음 벤트와 튜닝된 드라이버가 만들어 내는 중저음 주파수로 Bass+의 고유한 사운드 시그니처를 창조해 냅니다. 별도의 어쿠스틱 볼륨 조절 장치를 이용하여 모든 상황에서 일관성 있는 저음 성능을 유지합니다.