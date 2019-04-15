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    Bluetooth 헤드셋

    SHB3175WT/00

    느껴보세요, BASS+

    필립스 BASS+ 헤드폰은 세련되고 튼튼한 패키지에 웅장하고 파워풀한 저음을 담았습니다. 우수한 디자인, 뛰어난 사운드, 뛰어난 가치를 지닌 Bluetooth over-ear 무선 헤드폰은 작은 부피를 원하면서 비트에 더 풍성한 저음을 담고자 하는 사람들에게 적합합니다.

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    Bluetooth 헤드셋

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    느껴보세요, BASS+

    • 40mm 드라이버/밀폐형
    • Over-ear
    • 부드러운 이어 쿠션
    • 컴팩트한 접이식
    40mm 네오디뮴 스피커

    40mm 네오디뮴 스피커

    웅장한 저음을 만들어 내는 40mm 네오디뮴 스피커

    누구에게나 완벽한 착용감

    누구에게나 완벽한 착용감

    회전식 이어셸 디자인과 조절식 핸드밴드로 누구에게나 꼭 맞게 조절할 수 있습니다.

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    음악 감상을 더욱 즐겁게 만들어주는 강력한 저음. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특별히 설계한 중저음 벤트와 튜닝된 드라이버가 만들어 내는 중저음 주파수로 Bass+의 고유한 사운드 시그니처를 창조해 냅니다. 별도의 어쿠스틱 볼륨 조절 장치를 이용하여 모든 상황에서 일관성 있는 저음 성능을 유지합니다.

    Bluetooth 무선 기술

    Bluetooth 무선 기술

    헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.

    이어셸 스위치로 전화 통화, 음악 재생, 볼륨을 컨트롤합니다.

    이어셸 스위치로 전화 통화, 음악 재생, 볼륨을 컨트롤합니다.

    오른쪽 이어셸의 버튼 컨트롤을 이용하여 한 번만 눌러도 음악을 재생하고 전화 통화를 할 수 있습니다.

    접어서 손 쉽게 보관 및 휴대

    접어서 손 쉽게 보관 및 휴대

    독특한 소형 접이식 디자인 덕분에 이동 시에도 아주 간편합니다. 헤드폰을 편평하게 접거나 작게 접어서 쉽게 휴대하고 보관할 수 있습니다.

    USB 충전 케이블

    USB 충전 케이블

    포함된 USB 충전 케이블로 필요 시 헤드폰 전원을 간편하게 충전할 수 있습니다.

    최대 12시간 재생 가능한 충전식 배터리

    최대 12시간 재생 가능한 충전식 배터리

    12시간 재생이 가능하므로 음악을 하루 종일 들을 수도 있습니다.

    편리한 핸즈프리 통화

    편리한 핸즈프리 통화

    마이크와 Bluetooth® 4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화

    장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션

    장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션

    부드럽고 통기성 좋은 이어 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.

    탁월한 소음 차단

    밀폐형 어쿠스틱이 주변 소음을 차단하고 더 나은 사운드를 제공합니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      주파수 범위
      8 - 21,500Hz
      스피커 직경
      40mm
      임피던스
      32Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      최대 전원 입력
      40mW
      감도
      104dB

    • 연결

      Bluetooth 버전
      4.1
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      21.2  cm
      소비자 패키지 수
      3
      길이
      8.3  인치
      19.1  cm
      총 중량
      1.216  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 69 51613 99169 2
      7.5  인치
      높이
      9.4  인치
      순 중량
      0.672  kg
      총 중량
      2.681  lb
      순 중량
      1.481  lb
      용기 중량
      0.544  kg
      용기 중량
      1.199  lb

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 마이크 음소거
      • 수신 거부
      • 두 통화 간 전환
      • 통화와 음악 간 전환 가능
      볼륨 컨트롤

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 폴리머
      충전식
      음악 재생 시간
      12*  시간
      대기 시간
      166*시간
      통화 시간
      12*시간

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      19.5  cm
      깊이
      5.7  cm
      높이
      8.9  인치
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 99169 5
      7.7  인치
      총 중량
      0.335  kg
      깊이
      2.2  인치
      순 중량
      0.224  kg
      총 중량
      0.739  lb
      순 중량
      0.494  lb
      용기 중량
      0.111  kg
      용기 중량
      0.245  lb

    • 제품 규격

      높이
      18.5  cm
      19  cm
      깊이
      4.6  cm
      7.5  인치
      높이
      7.3  인치
      깊이
      1.8  인치
      중량
      0.19  kg
      중량
      0.419  lb

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블

    • 디자인

      색상
      화이트

    Badge-D2C

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