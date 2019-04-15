Bluetooth 헤드셋
느껴보세요, BASS+
필립스 BASS+ 헤드폰은 세련되고 튼튼한 패키지에 웅장하고 파워풀한 저음을 담았습니다. 우수한 디자인, 뛰어난 사운드, 뛰어난 가치를 지닌 Bluetooth over-ear 무선 헤드폰은 작은 부피를 원하면서 비트에 더 풍성한 저음을 담고자 하는 사람들에게 적합합니다. 모든 혜택 보기
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느껴보세요, BASS+
- 40mm 드라이버/밀폐형
- Over-ear
- 부드러운 이어 쿠션
- 컴팩트한 접이식
40mm 네오디뮴 스피커
웅장한 저음을 만들어 내는 40mm 네오디뮴 스피커
누구에게나 완벽한 착용감
회전식 이어셸 디자인과 조절식 핸드밴드로 누구에게나 꼭 맞게 조절할 수 있습니다.
직접 느끼는 크고 웅장한 저음
음악 감상을 더욱 즐겁게 만들어주는 강력한 저음. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특별히 설계한 중저음 벤트와 튜닝된 드라이버가 만들어 내는 중저음 주파수로 Bass+의 고유한 사운드 시그니처를 창조해 냅니다. 별도의 어쿠스틱 볼륨 조절 장치를 이용하여 모든 상황에서 일관성 있는 저음 성능을 유지합니다.
Bluetooth 무선 기술
헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.
이어셸 스위치로 전화 통화, 음악 재생, 볼륨을 컨트롤합니다.
오른쪽 이어셸의 버튼 컨트롤을 이용하여 한 번만 눌러도 음악을 재생하고 전화 통화를 할 수 있습니다.
접어서 손 쉽게 보관 및 휴대
독특한 소형 접이식 디자인 덕분에 이동 시에도 아주 간편합니다. 헤드폰을 편평하게 접거나 작게 접어서 쉽게 휴대하고 보관할 수 있습니다.
USB 충전 케이블
포함된 USB 충전 케이블로 필요 시 헤드폰 전원을 간편하게 충전할 수 있습니다.
최대 12시간 재생 가능한 충전식 배터리
12시간 재생이 가능하므로 음악을 하루 종일 들을 수도 있습니다.
편리한 핸즈프리 통화
마이크와 Bluetooth® 4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화
장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션
부드럽고 통기성 좋은 이어 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.
탁월한 소음 차단
밀폐형 어쿠스틱이 주변 소음을 차단하고 더 나은 사운드를 제공합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 주파수 범위
-
8 - 21,500Hz
- 스피커 직경
-
40mm
- 임피던스
-
32Ω
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 최대 전원 입력
-
40mW
- 감도
-
104dB
-
연결
- Bluetooth 버전
-
4.1
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
-
외부 상자
- 길이
-
21.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 길이
-
8.3
인치
- 폭
-
19.1
cm
- 총 중량
-
1.216
kg
- 높이
-
24
cm
- GTIN
-
1 69 51613 99169 2
- 폭
-
7.5
인치
- 높이
-
9.4
인치
- 순 중량
-
0.672
kg
- 총 중량
-
2.681
lb
- 순 중량
-
1.481
lb
- 용기 중량
-
0.544
kg
- 용기 중량
-
1.199
lb
-
편의성
- 통화 관리
-
-
통화 응답/통화 종료
-
마이크 음소거
-
수신 거부
-
두 통화 간 전환
-
통화와 음악 간 전환 가능
- 볼륨 컨트롤
-
예
-
소비전력
- 배터리 유형
-
리튬 폴리머
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
12*
시간
- 대기 시간
-
166*시간
- 통화 시간
-
12*시간
-
포장 크기
- 높이
-
22.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
5.7
cm
- 높이
-
8.9
인치
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
69 51613 99169 5
- 폭
-
7.7
인치
- 총 중량
-
0.335
kg
- 깊이
-
2.2
인치
- 순 중량
-
0.224
kg
- 총 중량
-
0.739
lb
- 순 중량
-
0.494
lb
- 용기 중량
-
0.111
kg
- 용기 중량
-
0.245
lb
-
제품 규격
- 높이
-
18.5
cm
- 폭
-
19
cm
- 깊이
-
4.6
cm
- 폭
-
7.5
인치
- 높이
-
7.3
인치
- 깊이
-
1.8
인치
- 중량
-
0.19
kg
- 중량
-
0.419
lb
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- USB 케이블
-
예
-
디자인
- 색상
-
화이트
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