10시간의 재생 시간. USB-C 충전

USB-C을 이용하여 2시간 충전하면 10시간 동안 음악을 감상할 수 있습니다. 배터리가 얼마 남지 않은 상태라면 급속 15분 충전으로 1시간 30분 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다. 이어버드를 착용할 때도, 착용하지 않을 때에도 플랫한 디자인의 헤드폰 케이블은 목 뒤로 편안하게 놓입니다.