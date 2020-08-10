이어폰형 무선 헤드폰
웅장한 저음
웅장한 중저음을 좋아하시나요? 이 이어폰형 무선 헤드폰은 버튼 하나로 더 강력한 중저음을 선사합니다! 10시간의 재생 시간, 빠른 충전, 안정적인 착용감을 위한 부드러운 윙팁, 적정 수준의 소음 차단 기능을 누리실 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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중저음 강조 버튼. 즉시 더 강력해지는 중저음
이 무선 헤드폰은 8.2mm 네오디뮴 드라이버를 통한 깨끗한 사운드와 파워풀한 중저음을 자랑합니다. 보다 강렬한 사운드가 필요할 때에는 내장 리모컨의 중저음 강조 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 사운드의 차이를 즉시 느낄 수 있습니다.
10시간의 재생 시간. USB-C 충전
USB-C을 이용하여 2시간 충전하면 10시간 동안 음악을 감상할 수 있습니다. 배터리가 얼마 남지 않은 상태라면 급속 15분 충전으로 1시간 30분 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다. 이어버드를 착용할 때도, 착용하지 않을 때에도 플랫한 디자인의 헤드폰 케이블은 목 뒤로 편안하게 놓입니다.
내장형 리모트. 음악을 감상하다가 쉽게 통화로 전환하세요
스마트폰을 만지지 않아도 전화를 받으면 재생 목록이 일시 중지됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링으로 헤드폰이 페어링했던 마지막 기기를 기억합니다.
안정적이고, 유연하며 편안함
타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버가 편안한 이어폰형 착용감을 선사합니다. 부드러운 윙팁이 귀에 딱 맞아 안정적인 착용감과 더 나은 적정 수준의 소음 차단을 제공합니다.
급속 충전. 15분 충전으로 1시간 30분 추가 재생
음악을 더 즐기시고 싶다면, 급속 15분 충전으로 1시간 30분 더 오래 음악을 재생할 수 있습니다.
스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색
다기능 버튼을 길게 한 번만 누르면 무선 Bluetooth 헤드폰이 페어링됩니다. 페어링되면 헤드폰이 마지막으로 페어링된 장치를 기억합니다.
윙팁으로 안정적인 착용감. 적정 수준의 소음 차단
-
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 스피커 직경
-
8.2mm
- 다이어프램
-
PET
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 주파수 응답
-
20 - 20 000
Hz
- 감도
-
105
dB
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
-
외부 상자
- 길이
-
42.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
22
cm
- 총 중량
-
2.788
kg
- 높이
-
21.2
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11024 0
- 순 중량
-
0.84
kg
- 용기 중량
-
1.948
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 통화 관리
-
-
내부 상자
- 길이
-
10.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.1
cm
- 높이
-
17.5
cm
- 순 중량
-
0.105
kg
- 총 중량
-
0.298
kg
- 용기 중량
-
0.193
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11024 7
-
소비전력
- 배터리 유형
-
리튬 이온
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
6*
시간
- 대기 시간
-
110시간*
- 통화 시간
-
5.5시간*
-
포장 크기
- 높이
-
17.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
3
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11024 3
- 총 중량
-
0.082
kg
- 순 중량
-
0.035
kg
- 용기 중량
-
0.047
kg
-
제품 규격
- 높이
-
2
cm
- 폭
-
10
cm
- 깊이
-
4
cm
- 중량
-
0.016
kg
-
액세서리
- USB 케이블
-
USB-C 케이블
-
디자인
- 색상
-
화이트
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20105 7
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