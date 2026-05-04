편안함에 깊이 빠져보세요
수년간 편안하게 사용할 수 있도록 제작된 오버이어 적응형 노이즈 캔슬링 헤드폰으로 집중력을 유지하십시오. 무선으로 착용하여 이동 중에도 따뜻하고 자연스러운 사운드에 빠져보세요. 또는 케이블을 연결하여 고해상도 오디오에 빠져보세요. 모든 혜택 보기
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편안함에 깊이 빠져보세요
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
- 편안한 오버이어 착용
- 적응형 노이즈 캔슬링
- 최대 80시간 재생 가능
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 노이즈 캔슬링 조정, 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
낮은 볼륨에서도 뛰어난 사운드. 무선 또는 유선 청취
맞춤형 튜닝 40mm 드라이버와 다이나믹한 중저음이 결합되어 낮은 볼륨에서도 온전하고 풍부한 중저음과 함께 뛰어난 사운드를 제공합니다. 고해상도 사운드를 즐기려면 3.5mm 오디오 케이블(포함) 또는 USB-C를 통해 유선으로 들을 수 있습니다.
적응형 노이즈 캔슬링 기능으로 자유롭게 몰입
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
편안한 착용감과 수년간 사용할 수 있도록 교체 가능한 부품
부드러운 PU 가죽 이어컵과 부드러운 조절형 헤드밴드가 매우 편안한 착용감을 선사합니다. 최상의 어쿠스틱 밀폐와 편안함을 위해 시간이 지나 마모된 메모리 폼 이어 쿠션을 교체할 수 있습니다. 헤드폰의 충전식 리튬 이온 배터리도 수명이 다 되면 교체할 수 있습니다.
안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
최신 Bluetooth® 6.0 장치와 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Android Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
최대 80시간 재생(노이즈 캔슬링 사용 시 50시간)
노이즈 캔슬링을 끄고 완전히 충전하면 최대 80시간 재생이 가능하고 노이즈 캔슬링을 켜면 최대 50시간 재생이 가능합니다. 급하게 충전해야 할 때는 단 5분만 충전하면 4시간 동안 재생할 수 있습니다.
5-mic 기술. 시끄러운 곳에서도 깨끗한 통화 품질
이 헤드폰은 5개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 바람 부는 날에 시끄러운 도시의 거리에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 주파수 범위
-
20~40,000Hz
- 임피던스
-
16Ohm
- 감도
-
108±3dB(1kHz, 1mW)
- 스피커 직경
-
40
mm
- 최대 전원 입력
-
30
mW
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
- 고해상도 오디오
-
예
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
- 헤드폰 소켓
-
3.5
mm
-
외부 상자
- 길이
-
22.40
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
22.00
cm
- 총 중량
-
1.65
kg
- 높이
-
25.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17809 7
- 순 중량
-
0.81
kg
- 용기 중량
-
0.84
kg
-
편의성
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- Google Fast Pair
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
- Microsoft Swift Pair
-
예
-
소비전력
- 배터리 개수
-
1개
- 충전 시간
-
2
시간
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
50
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
80
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 4 hrs
- 배터리 중량(총)
-
14.8
g
- 배터리 용량(헤드폰)
-
720
mAh
- 배터리 유형(헤드폰)
-
리튬 폴리머(내장형)
-
포장 크기
- 높이
-
25
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
21.2
cm
- 깊이
-
6.9
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17809 0
- 총 중량
-
0.500
kg
- 순 중량
-
0.270
kg
- 용기 중량
-
0.230
kg
-
제품 규격
- 높이
-
19.20
cm
- 폭
-
16.60
cm
- 깊이
-
8.20
cm
- 중량
-
0.024
kg
-
액세서리
- 오디오 케이블
-
3.5mm 스테레오 케이블, L=1.0m
- 퀵 스타트 가이드
-
예
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 착용 스타일
-
헤드밴드
- 접이식 디자인
-
평면형/인워드
- 이어 커플링 소재
-
인조 가죽
- 이어 피팅
-
오버이어
- 이어컵 유형
-
밀폐형
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 mics
- 바람 소음 감소
-
예
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
하이브리드, ANC Pro
- 인식 모드
-
예
- 적응형 ANC
-
예
- ANC용 마이크
-
마이크 3개
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다양한 기능 버튼을 누릅니다
- 음성 지원 도움
-
예
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 52% 포함
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