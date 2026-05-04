5-mic 기술. 시끄러운 곳에서도 깨끗한 통화 품질

이 헤드폰은 5개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 바람 부는 날에 시끄러운 도시의 거리에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.