The Buds
선명한 컬러, 강렬한 음악. 대담한 디자인과 편안함을 갖춘 The Buds는 따뜻하고 섬세한 사운드와 주머니에 쏙 들어가는 둥근 스마트 충전 케이스로 즐거운 음악 감상을 이어가게 해줍니다. 나만의 하루, 나만의 플레이리스트를 나만의 방식으로 즐기세요. 모든 혜택 보기
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The Buds
- 놀라운 사운드. 레트로 룩
- 스마트 충전 케이스
- 적응형 노이즈 캔슬링
- 최대 42시간의 재생 시간
적응형 노이즈 캔슬링으로 몰입해 보세요
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
둥근 스마트 충전 케이스로 계속 감상을 이어가세요
이 스마트 케이스는 단순한 충전 케이스가 아닙니다. 통화, 재생, 노이즈 캔슬링, Auracast™를 제어하거나 Lo-Fi 사운드 모드를 켤 수 있습니다. 연결된 기기의 카메라를 원격으로 작동해 사진 촬영을 도와줄 수도 있습니다. 선택 가능한 바이닐, 테이프, 앰프 애니메이션으로 케이스의 1.47인치 컬러 터치스크린 화면 디자인을 변경할 수 있습니다.
최대 42시간의 재생 시간으로 더 오래 즐기세요
노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 10시간 동안 재생이 가능하며 스마트 충전 케이스를 활용하면 추가로 32시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 7시간 재생, 케이스 사용 시 추가 23시간 더 재생 가능). 빠른 사용을 위해 15분 동안 충전하면 3시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.
Bluetooth® 멀티포인트와 Auracast™로 항상 연결 상태를 유지하세요
Bluetooth® 6.0은 빠르고 안정적인 연결을 보장하며, Auracast™를 지원하므로 이동 중에도 공개 방송을 들을 수 있습니다. 한 번에 두 개의 Bluetooth® 장치에 연결하고 연결된 장치는 앱을 통해 관리할 수 있습니다. Google Fast Pair와 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
따뜻한 날씨와 먼지 많은 환경에서도 사용 가능
약간의 먼지, 땀, 가벼운 비에도 계속 사용할 수 있습니다. IP54 방진 및 방수 기능을 갖춘 The Buds는 일상 속 다양한 환경에서도 즐거운 감상을 이어갈 수 있도록 설계되었습니다.
붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질
The Buds는 6개의 마이크 구성을 자랑하며, 그중 세 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 혼잡한 카페에서도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. The Buds 전용
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱의 직관적인 AI 뉴럴 EQ로 손끝에서 사운드를 세밀하게 조정하세요. Lo-Fi 사운드나 공간 오디오 모드를 켜고, 앱으로 노이즈 캔슬링을 조절하고, 애니메이션이나 배경화면으로 충전 케이스를 커스텀하는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
강렬한 사운드. 대담한 컬러. 편안한 착용감
80년대 감성의 컬러, 최신 감각의 사운드, 자유로운 착용감. 맞춤형 튜닝 드라이버와 질감이 있는 SecureFit 이어 팁으로 풍부하고 섬세한 오디오와 함께 가볍고 편안한 착용감을 제공합니다.
따뜻하고 섬세하고 자연스러움. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 풍부한 중저음과 함께 따뜻하고 섬세한 사운드를 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
106dB(1KHz, 179mV)
- 드라이버 유형:
-
Dynamic
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
-
외부 상자
- 길이
-
27.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24 pcs
- 폭
-
23.00
cm
- 총 중량
-
3.5
kg
- 높이
-
25.00
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17979 7
- 순 중량
-
1.98
kg
- 용기 중량
-
1.52
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
Yes
- 방수
-
IP54
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
Yes
- TWS용 모노 모드
-
Yes
- 펌웨어 업데이트 가능
-
Yes
- 컨트롤 유형
-
Touch
- Google Fast Pair
-
Yes
- Microsoft Swift Pair
-
Yes
-
내부 상자
- 길이
-
12.80
cm
- 소비자 패키지 수
-
3 pcs
- 폭
-
10.50
cm
- 높이
-
11.00
cm
- 순 중량
-
0.25
kg
- 총 중량
-
0.387
kg
- 용기 중량
-
0.137
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17979 4
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 충전 시간
-
2
시간
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
7 + 23
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
10 + 32
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 3 hrs
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
13.47
g
- 배터리 용량(케이스)
-
600
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
60
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
12.1
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.6
cm
- 깊이
-
3.7
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17979 0
- 총 중량
-
0.107
kg
- 순 중량
-
0.082
kg
- 용기 중량
-
0.025
kg
-
액세서리
- 기타
-
1 pcs lanyard
- 퀵 스타트 가이드
-
Yes
- 이어 팁
-
6쌍(S/M/L 각 2쌍)
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
Black
- 착용 스타일
-
In-ear
- 이어 커플링 소재
-
Silicone
- 이어 피팅
-
In-ear
- 이어폰형 피팅 유형
-
Silicone ear tip
-
통신
- 통화용 마이크
-
3 mics on each side
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
6.00 x 6.00 x 3.05
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.96 x 2.06 x 2.37
cm
- 총 중량
-
0.061
kg
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20847 6
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
Hybrid
- 인식 모드
-
Yes
- 적응형 ANC
-
Yes
- ANC용 마이크
-
4 mic
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
Yes
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
Multi-Function touch
- 음성 지원 도움
-
Yes
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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