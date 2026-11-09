완전 무선 오픈형 이어버드
이어커프 스타일
최대 28시간 재생
Bluetooth 멀티포인트
이 오픈형 이어버드는 귓바퀴에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 유연한 연결부로 고정 정도를 조절해 최고의 편안함을 누릴 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 귀를 막지 않고 외이도로 사운드를 전달하므로 바로 주변에서 일어나는 상황도 들을 수 있습니다.
완전히 충전하면 7시간 동안 재생할 수 있으며, 케이스를 사용하면 21시간 더 재생할 수 있습니다. 빠르게 충전해야 한다면 이어버드를 케이스에 15분 동안 넣어 두세요. 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완전히 충전하는 데는 2시간이 걸리며, 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다.
첨단 Bluetooth 연결 기능으로 더욱 안정적인 연결과 끊김 없는 스트리밍을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 성가신 사운드 끊김 없이 플레이리스트나 좋아하는 팟캐스트를 중단 없이 즐겨 보세요.
리뷰