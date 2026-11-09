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새로 만들기

오픈형 완전 무선 이어버드

TAQ2000AM/97

이용 가능

블랙
블랙
화이트
화이트
호박색
호박색
다크 블루
다크 블루
레몬 그린
레몬 그린

이어커프 스타일. 오픈형 착용 방식.

이어커프처럼 착용하는 완전 무선 오픈형 이어버드로 선명한 오디오와 하루 종일 편안한 착용감을 즐겨 보세요. 각 이어버드는 가볍지만 안정적으로 고정되며, 오픈형 디자인 덕분에 듣고 있는 콘텐츠와 주변 소리를 모두 들을 수 있습니다.

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이어커프 스타일. 오픈형 착용 방식.

  • 완전 무선 오픈형 이어버드

  • 이어커프 스타일

  • 최대 28시간 재생

  • Bluetooth 멀티포인트

이어커프 스타일 오픈형 이어버드. 하루 종일 편안하게

이어커프 스타일 오픈형 이어버드. 하루 종일 편안하게

이 오픈형 이어버드는 귓바퀴에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 유연한 연결부로 고정 정도를 조절해 최고의 편안함을 누릴 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 귀를 막지 않고 외이도로 사운드를 전달하므로 바로 주변에서 일어나는 상황도 들을 수 있습니다.

최대 28시간 재생. 슬림형 충전 케이스

최대 28시간 재생. 슬림형 충전 케이스

완전히 충전하면 7시간 동안 재생할 수 있으며, 케이스를 사용하면 21시간 더 재생할 수 있습니다. 빠르게 충전해야 한다면 이어버드를 케이스에 15분 동안 넣어 두세요. 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완전히 충전하는 데는 2시간이 걸리며, 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다.

안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

첨단 Bluetooth 연결 기능으로 더욱 안정적인 연결과 끊김 없는 스트리밍을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 성가신 사운드 끊김 없이 플레이리스트나 좋아하는 팟캐스트를 중단 없이 즐겨 보세요.

기술 사양

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