이어커프 스타일 오픈 이어버드. 온종일 편안하게

이 오픈 이어버드는 귓바퀴에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 유연한 연결부로 고정력을 조절해 최상의 편안함을 누릴 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 귀를 막지 않고 외이도로 소리를 전달하므로 바로 주변에서 일어나는 상황도 들을 수 있습니다.