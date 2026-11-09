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새로 만들기

오픈이어 완전 무선 이어버드

TAQ2000DB/97

이용 가능

블랙
블랙
화이트
화이트
호박색
호박색
다크 블루
다크 블루
레몬 그린
레몬 그린

이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

이어커프처럼 착용하는 완전 무선 오픈 이어버드로 선명한 오디오와 온종일 편안한 착용감을 누려보세요. 각 이어버드는 귀에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 오픈이어 디자인 덕분에 듣고 있는 콘텐츠뿐만 아니라 주변 소리도 들을 수 있습니다.

모든 혜택 보기

이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

  • 완전 무선 오픈 이어버드

  • 이어커프 스타일

  • 최대 28시간 재생

  • Bluetooth 멀티포인트

이어커프 스타일 오픈 이어버드. 온종일 편안하게

이어커프 스타일 오픈 이어버드. 온종일 편안하게

이 오픈 이어버드는 귓바퀴에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 유연한 연결부로 고정력을 조절해 최상의 편안함을 누릴 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 귀를 막지 않고 외이도로 소리를 전달하므로 바로 주변에서 일어나는 상황도 들을 수 있습니다.

최대 28시간 재생. 슬림형 충전 케이스

최대 28시간 재생. 슬림형 충전 케이스

완전히 충전하면 7시간 동안 재생할 수 있으며, 케이스를 사용하면 21시간을 추가로 사용할 수 있습니다. 빠르게 충전해야 할 때는 이어버드를 케이스에 15분 동안 넣어두면 1시간을 추가로 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완전히 충전하는 데 2시간이 걸리며, 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다.

안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

고급 Bluetooth 연결 기술로 더욱 안정적인 연결과 끊김 없는 스트리밍을 경험할 수 있으며, 두 대의 Bluetooth 기기에 동시에 연결할 수 있습니다. 성가신 음 끊김 없이 플레이리스트나 좋아하는 팟캐스트를 마음껏 즐겨보세요.

기술 사양

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