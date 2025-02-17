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  • 이어커프 스타일. 오픈이어 핏. 이어커프 스타일. 오픈이어 핏. 이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

    2000 series 오픈이어 진정한 무선 이어버드

    TAQ2000WT/97

    이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

    이어커프처럼 착용할 수 있는 진정한 무선 오픈 이어버드를 통해 선명한 음질과 항상 느껴지는 편암함을 누려보세요. 각 이어버드는 가볍되 단단하게 고정되며, 오픈이어 형식의 디자인을 통해 외부의 소리도 동시에 들을 수 있습니다.

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    이용 가능:

    2000 series 오픈이어 진정한 무선 이어버드

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    이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

    • 진정한 무선 오픈 이어버드
    • 이어커프 스타일
    • 최대 28시간의 재생 시간
    • Bluetooth 멀티포인트
    이어커프 스타일 오픈 이어버드. 종일 느끼는 편안함

    이어커프 스타일 오픈 이어버드. 종일 느끼는 편안함

    이 오픈 이어버드는 귀에 가볍되 단단하게 고정되며, 유연한 조인트를 통해 귀에 가장 편안한 상태로 조절할 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 밀폐되지 않은 채로 소리를 외이도에 전달하므로 주변 환경에서 나는 소리 또한 들을 수 있습니다.

    최대 28시간 재생. 슬림라인 충전 케이스.

    최대 28시간 재생. 슬림라인 충전 케이스.

    완전 충전으로 7시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

    신뢰할 수 있는 설계 및 포장

    저희는 공급망을 보다 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 플라스틱을 사용하지 않은 저희 포장재에는 FSC 인증 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.

    IPX4 방수 및 방한

    깃털같이 가벼운 디자인, 편안함 착용감 및 IPX4 등급의 이 진정한 무선 이어버드는 모든 일상 생활에서 사용할 수 있습니다. 완벽한 방수 기능이 있어 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

    맞춤형 온이어 컨트롤

    음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 이어버드 맞춤화

    컴패니언 앱으로 온이어 컨트롤을 사용자 지정할 수 있을 뿐만 아니라 Dynamic Bass를 활성화하고, 최신 펌웨어 업데이트를 받으며, 연결된 장치를 관리하고, 인앱 사운드스케이프를 들을 수도 있습니다. 바이노럴 비트와 함께 연주할 수 있는 사운드스케이프는 집중, 휴식 또는 수면을 돕습니다. 그 외에도 잔잔한 자연의 사운드스케이프를 들어보세요.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      100~20,000Hz
      스피커 직경
      12mm
      임피던스
      16Ohm
      최대 전원 입력
      20mW
      감도
      113dB(1KHz, 1mW)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.4
      Bluetooth 프로필
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      23.90  cm
      소비자 패키지 수
      24
      22.80  cm
      총 중량
      2.785  kg
      높이
      20.00  cm
      GTIN
      1 48 95229 16641 4
      순 중량
      1.44  kg
      용기 중량
      1.345  kg

    • 편의성

      방수
      IPX4
      필립스 헤드폰 앱 지원
      TWS용 모노 모드
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      11.10  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.40  cm
      높이
      8.50  cm
      순 중량
      0.18  kg
      총 중량
      0.315  kg
      용기 중량
      0.11  kg
      GTIN
      2 48 95229 16641 1

    • 소비전력

      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      7 + 21  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 1 hour
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      11.2  g
      배터리 용량(케이스)
      450  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      51  mAh

    • 포장 크기

      높이
      9.60  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.65  cm
      깊이
      3.40  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 16641 7
      총 중량
      0.085  kg
      순 중량
      0.060  kg
      용기 중량
      0.025  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이스

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      이어클립
      이어 피팅
      오픈이어
      이어폰형 피팅 유형
      오픈 핏

    • 통신

      통화용 마이크
      1 mic

    • 규격

      충전 케이스 규격(WxDxH)
      6.55 x 2.77 x 3.92  cm
      이어버드 규격(WxDxH)
      2.60 x 2.70 x 1.95  cm
      총 중량
      0.048  kg

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      다기능 터치
      음성 지원 도움

    Badge-D2C

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