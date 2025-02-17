2000 series 오픈이어 진정한 무선 이어버드
이어커프 스타일. 오픈이어 핏.
이어커프처럼 착용할 수 있는 진정한 무선 오픈 이어버드를 통해 선명한 음질과 항상 느껴지는 편암함을 누려보세요. 각 이어버드는 가볍되 단단하게 고정되며, 오픈이어 형식의 디자인을 통해 외부의 소리도 동시에 들을 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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2000 series 오픈이어 진정한 무선 이어버드
이어커프 스타일. 오픈이어 핏.
- 진정한 무선 오픈 이어버드
- 이어커프 스타일
- 최대 28시간의 재생 시간
- Bluetooth 멀티포인트
이어커프 스타일 오픈 이어버드. 종일 느끼는 편안함
이 오픈 이어버드는 귀에 가볍되 단단하게 고정되며, 유연한 조인트를 통해 귀에 가장 편안한 상태로 조절할 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 밀폐되지 않은 채로 소리를 외이도에 전달하므로 주변 환경에서 나는 소리 또한 들을 수 있습니다.
최대 28시간 재생. 슬림라인 충전 케이스.
완전 충전으로 7시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.
안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 설계 및 포장
저희는 공급망을 보다 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 플라스틱을 사용하지 않은 저희 포장재에는 FSC 인증 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.
IPX4 방수 및 방한
깃털같이 가벼운 디자인, 편안함 착용감 및 IPX4 등급의 이 진정한 무선 이어버드는 모든 일상 생활에서 사용할 수 있습니다. 완벽한 방수 기능이 있어 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.
선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
맞춤형 온이어 컨트롤
음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 이어버드 맞춤화
컴패니언 앱으로 온이어 컨트롤을 사용자 지정할 수 있을 뿐만 아니라 Dynamic Bass를 활성화하고, 최신 펌웨어 업데이트를 받으며, 연결된 장치를 관리하고, 인앱 사운드스케이프를 들을 수도 있습니다. 바이노럴 비트와 함께 연주할 수 있는 사운드스케이프는 집중, 휴식 또는 수면을 돕습니다. 그 외에도 잔잔한 자연의 사운드스케이프를 들어보세요.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
100~20,000Hz
- 스피커 직경
-
12mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
20mW
- 감도
-
113dB(1KHz, 1mW)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.4
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
23.90
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
22.80
cm
- 총 중량
-
2.785
kg
- 높이
-
20.00
cm
- GTIN
-
1 48 95229 16641 4
- 순 중량
-
1.44
kg
- 용기 중량
-
1.345
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
내부 상자
- 길이
-
11.10
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.40
cm
- 높이
-
8.50
cm
- 순 중량
-
0.18
kg
- 총 중량
-
0.315
kg
- 용기 중량
-
0.11
kg
- GTIN
-
2 48 95229 16641 1
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
7 + 21
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hour
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
11.2
g
- 배터리 용량(케이스)
-
450
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
51
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
9.60
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.65
cm
- 깊이
-
3.40
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 16641 7
- 총 중량
-
0.085
kg
- 순 중량
-
0.060
kg
- 용기 중량
-
0.025
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 착용 스타일
-
이어클립
- 이어 피팅
-
오픈이어
- 이어폰형 피팅 유형
-
오픈 핏
-
통신
- 통화용 마이크
-
1 mic
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
6.55 x 2.77 x 3.92
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
2.60 x 2.70 x 1.95
cm
- 총 중량
-
0.048
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
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