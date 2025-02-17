필립스 헤드폰 앱. 이어버드 맞춤화

컴패니언 앱으로 온이어 컨트롤을 사용자 지정할 수 있을 뿐만 아니라 Dynamic Bass를 활성화하고, 최신 펌웨어 업데이트를 받으며, 연결된 장치를 관리하고, 인앱 사운드스케이프를 들을 수도 있습니다. 바이노럴 비트와 함께 연주할 수 있는 사운드스케이프는 집중, 휴식 또는 수면을 돕습니다. 그 외에도 잔잔한 자연의 사운드스케이프를 들어보세요.